Почему Зеленский умоляет главу ООН спасти гарнизон "Азовстали" Такое решение президент Украины принял не из любви к солдатам, а по совершенно другим, скрытым от посторонних глаз причинам. 172555 172555 Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / John Moore

Попытка прорыва окружения на заводе "Азовсталь"

По итогам визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории "Азовстали". Ранее Гутерриш встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, где они обсудили ситуацию на Украине. Почти сразу после поездки главы ООН в Киев посыпались непонятные заявления. Наиболее странным выглядели слова вице-премьера Украины Юлии Свириденко о начале планирования операции по эвакуации гражданских из "Азовстали". Эти планы подтверждают и западные СМИ: по данным Reuters, операция намечена на пятницу, 29 апреля.

Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

При этом причин, почему мирные жители не вышли с территории комбината, когда для них организовывали гуманитарные коридоры, официальные лица Украины не называют. Известно, что каждая попытка Российской армии устроить день тишины и организовать вывод гражданских лиц, которые, как заявляют украинские военные, находятся вместе с ними в подвалах, заканчивалась обстрелом гуманитарного коридора. Фактически несколько прилетевших от ВСУ и нацбатов мин означали, что переход не может считаться безопасным, а его использование будет сопряжено с большим риском.

В Москве почти сразу же отреагировали на односторонние заявления с Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг мариупольской "Азовстали". По словам Пескова, президент Российской Федерации Владимир Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие.

Опытные военные отмечают, что у засевших внутри боевиков полка "Азов", частей 36-й бригады и Нацгвардии может наблюдаться "помутнение рассудка". По мнению ветерана спецназа ГРУ, бывшего командира группы разведки и наблюдения 58-й армии Дениса Лядина, попытку прорыва оставшихся на заводе вооружённых людей исключать нельзя.

Первое, что нужно понимать: Российская армия никого там силой не держит. Хотите выйти — выходите, обеспечим безопасность. Но это не относится к тем, кто держит в руках оружие. У них только два пути: сдаться или умереть. Они это прекрасно понимают, но и здесь придётся выбрать. Если попробуют выйти с территории, прикрываясь гражданскими, весь мир про это узнает, и героизировать их не получится. Если отпустят гражданских, а сами останутся и продолжат стрелять, то их просто сровняют с землёй. Поэтому могут для вида начать эвакуацию, а сами рванут на прорыв Денис Лядин Ветеран спецназа ГРУ, бывший командир группы разведки и наблюдения 58-й армии

Однако для создания условий для прорыва ничем иным, кроме как мольбами о помощи, Украина воспользоваться не может. Силы южного командования ВСУ отброшены не только от Мариуполя, но и от Херсона, а воздушное пространство находится под контролем сил ДНР и Российской армии.

Карта боевых действий Украины

Фото © Getty Images / Scott Peterson

Положение украинской армии из сложного и неопределённого постепенно трансформируется в критическое. "Азовсталь" в этом смысле наилучший показатель, лакмусовая бумажка того, насколько бездарно украинские силовики (поскольку в подвалах укрылись не только азовцы и морпехи, но и части спецназа полиции, тербата и многие другие) могут командовать подразделениями. За бедственное положение запертые в подвалах подразделения должны благодарить Киев. По некоторым данным, у "подвального спецназа" нет связи с командованием больше месяца. Если говорить простыми словами, то в Киеве "не берут трубку" в ответ на звонки и мольбы о помощи.

Офицеры армии и люди с боевым опытом отмечают, что выглядит это как минимум странно, поскольку на встречи и улыбки с главой ООН и лидерами других государств у президента Украины время находится. По словам военного психолога, майора запаса Бориса Попова, такое отношение может пагубно сказаться на боевом духе ВСУ по всей стране.

Первые проявления мы увидим довольно скоро. Если поначалу звучали приказы держать и драться, то сейчас при угрозе окружения командиры ВСУ просто бросают подразделения и бегут вглубь страны. У тех, кто попадает в плен, состояние не просто сломленное, там на самом деле нужно работать, поскольку у человека идёт некий разрыв сознания: ему же внушали, что плен хуже смерти, но реальность оказалась такова, что в плену безопаснее, чем в окопах Борис Попов Военный психолог, кандидат биологических наук

Иностранные наёмники на Украине

Фото © Getty Images / Scott Peterson

Визит генсека ООН Гуттериша в Киев и дальнейшие заявления украинских властей начинают играть совершенно другими красками, если вспомнить, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находится около 400 иностранных военных. Вырваться из окружения своими силами эта группа не может. По словам ветерана спецназа ГРУ Дениса Лядина, для этого у них нет ни сил, ни желания, ни возможностей.

Я считаю, что включение ООН конкретно в проблему Мариуполя далеко не случайно. 400 иностранцев — это серьёзная сила. Если снять с них показания и рассказать миру о том, чем они на самом деле занимались, я думаю, вскроется немало мерзких подробностей, которые пошатнут веру в США, НАТО и западные ценности как таковые Денис Лядин Ветеран спецназа ГРУ, бывший командир группы разведки и наблюдения 58-й армии

Интриги в историю с запертыми на "Азовстали" боевиками добавил и пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. 28 апреля он сообщил, что на территории окружённого завода в Мариуполе может находиться бывший генерал Канадской армии, "который сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление Министерства обороны Канады о том, что данный генерал сделал заявление о том, что он увольняется из армии и переезжает на Украину".

Фамилию и имя генерала Басурин не уточнил, однако речь, вероятнее всего, идёт о Треворе Кадье, якобы бежавшем из Канады из-за обвинений в преступлениях сексуального характера. По данным канадского Минобороны, Кадье бежал из страны ещё 5 апреля, однако на деле он мог прибыть на Украину ещё в январе. В конце февраля – начале марта Кадье вместе с группой канадских инструкторов, готовивших к бою подразделения Нацгвардии Украины, мог попасть в окружение и отступил вместе с основными силами на "Азовсталь".

Любопытно, что фамилия канадского генерала созвучна с фамилией другого военного — американского генерала Роджера Клотье – младшего. Последнему даже приписывали попадание в плен вместе с частями 503-го батальона морской пехоты в Мариуполе, однако эта информация не подтвердилась. Впрочем, нет официального подтверждения и от Клотье. Генерал хранит молчание, а заявления за него делают не официальные лица США и НАТО, а зарубежные СМИ.

Впрочем, и без двух генералов с похожими фамилиями на "Азовстали" могут находиться интересные для российской разведки люди. По некоторым сведениям, среди боевиков "Азова" и остатков 36-й бригады ВСУ могут находиться сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (BND), офицеры Сил специального назначения и морской пехоты ВМС Франции (FORFUSCO), офицеры 2-й Объединённой оперативной группы Канадской армии, а также некоторое количество бывших офицеров "группы Диана" — бельгийского спецназа SIE, в задачи которого на родине долгие годы входила антитеррористическая работа.

Если присутствие этих людей на "Азовстали" подтвердится, то разоружение гарнизона Мариуполя из рутинной операции может превратиться в чудовищный международный скандал с далекоидущими для США и стран НАТО последствиями.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв Как будет развиваться ситуация с заводом "Азовсталь" в Мариуполе? 0 Военные сдадутся в плен, мирных отпустят Устроят теракт или провокацию, чтобы обвинить Россию в гибели людей Будут прорываться из окружения под прикрытием мирных

Авторы Сергей Андреев