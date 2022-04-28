Почему ВСУ и националисты боятся отпускать мирных жителей Украины с завода "Азовсталь" в Мариуполе У запертых в подвалах военных практически закончилась вода и еда, а это значит, что скоро можно ожидать попытку прорыва. 40588 40588 Мариуполь. Российские танки на одной из улиц города. Обложка © ТАСС / АР / Alexei Alexandrov

26 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Гуманитарный коридор из Мариуполя

История со штурмом "Азовстали" продолжается уже месяц, и её можно разбить на ряд эпизодов. 26 марта 2022 года мариупольская группировка украинских нацистов была выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории "Азовстали". Начался штурм комбината. Боевикам неоднократно предлагали сдаться, но те игнорировали предложения. При этом постоянно заявляли, что вместе с ними на территории завода находятся мирные жители.

Мариуполь. Местные жители в очереди за гуманитарной помощью. Фото © ТАСС / АР / Alexei Alexandrov

Руководствуясь гуманными соображениями, а также учитывая всю сложность обстановки, сложившейся на "Азовстали", 19 апреля Вооружённые силы России предложили боевикам прекратить любые боевые действия и по-хорошему сложить оружие . С 13:00 была установлена постоянная связь с окружённой группировкой, с 13:30 был объявлен режим тишины. С 14:00 до 16:00 украинские вооружённые подразделения, а также находящиеся там же иностранные наёмники имели возможность сдаться в плен при условии, что сложат оружие и выйдут с белыми флагами.

Минобороны России также обратилось к Киеву с призывом проявить благоразумие и отдать боевикам приказ о прекращении бессмысленного сопротивления, которое чревато новыми жертвами с обеих сторон. Но с учётом того, что Киев пустил ситуацию на самотёк и отказался брать на себя ответственность за такое решение, мариупольской группировке предложили самостоятельно сложить оружие, не дожидаясь приказа из столицы. Сохранность их жизни гарантировалась соблюдением со стороны ВС РФ Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Гуманитарная помощь в чистом виде, или Почему "Азовсталь" не уничтожат ракетами

Утром 20 апреля пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината "Азовсталь". Остальные остались на своих позициях. Как стало известно, боевики "Азова" оказывают давление на военнослужащих ВСУ и безжалостно расстреливают тех, кто решил сдаться. Таким образом, основной частью группировки гуманитарный коридор был проигнорирован.

21 апреля ввиду бессмысленности лобового взятия "Азовстали" Владимиром Путиным было принято решение прекратить штурм комбината и наглухо запечатать окопавшихся нацистов, дабы сохранить жизни российских военных и перебросить силы для дальнейших наступательных мероприятий и удара по основной группировке противника в Донецке.

Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Вопрос с Мариуполем можно считать решённым, и только боевики "Азова" оказались проблемой, которую до сих пор объединённые силы ВС РФ и Народной милиции ДНР пытаются разрешить как можно более безболезненно. Сложность кроется в том, что националисты, как и официальный Киев, постоянно меняют условия. 22 апреля окруженцы сорвали очередную попытку эвакуировать мирное население с территории "Азовстали" только потому, что им не понравилось присутствие журналистов.

— Боевики ВСУ по радиоканалам заявили, что не хотят столь пристального внимания прессы, и потребовали убрать "журов" из зоны выхода. Что ж, их требование учли, — рассказал прессе представитель Народной милиции ДНР.

Боевики онлайн

24 апреля "проснулся" Киев. Советник офиса президента Алексей Арестович даже предложил провести спецраунд переговоров по поводу прекращения огня и обмена пленными прямо у стен завода. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инициативу театральным жестом. Никакой практической пользы по сохранению жизни запертых боевиков, а также гипотетически находящихся там гражданских это не несёт.

Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

По состоянию на 25 апреля на "Азовстали" укрываются порядка 850 боевиков и 400 наёмников, и далеко не все из них способны держать оружие. В этот же день с 14:00 российской стороной был создан ещё один гуманитарный коридор. С 15:00 военные прекратили обстрелы, но предложение покинуть подвалы завода снова было проигнорировано.

— 25 апреля по коридору никто не вышел. В следующий раз они, наверное, потребуют выкосить тюльпаны, ими усыпаны все дворы и газоны, может, их красный цвет пугает, — поделился с журналистами представитель Народной милиции ДНР.

Более того, очередной жест доброй воли был превращён азовцами если не в клоунаду, то во что-то близкое к ней. Сначала они заявили, что место, выбранное для сдачи в плен (центральный вход "Азовстали"), им не подходит, затем стали требовать перенести переговоры на другой день. Российские военные почуяли неладное и с помощью беспилотника выявили "суету возле одного из цехов". Оказалось, что боевики под шумок пытались отбуксировать свой танк из одного цеха в другой, чтобы поставить машину на ход. Попытка была незамедлительно пресечена Армией России.

Мирные жители на "Азовстали"

Вид на завод "Азовсталь", пострадавший в результате обстрелов. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

26 апреля стала известна новая подробность: выяснилось, что боевики давно не доверяют Киеву и теперь просят их эвакуировать в Турцию . При этом они ставят условие, что разоружаться будут только на территории, подконтрольной турецкой власти, а по коридору будут выходить на своих условиях. Бывший переговорщик МВД, специалист группы антитеррора в отставке Олег Красильников считает, что постоянная смена планов говорит о том, что азовцы могут готовить прорыв с территории завода под прикрытием гражданских.

Ничего нового в такой тактике нет. Это стандартная модель поведения в кризисной ситуации. Если бы те, кто окружён на "Азовстали", руководствовались принципами гуманизма, мирных давно бы всех выпустили. Но живой щит есть живой щит. Это их страховка на случай, если решение об отмене штурма комбината пересмотрят Олег Красильников Бывший переговорщик МВД, специалист группы антитеррора

Мирные жители Украины встречают российские войска

27 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: "Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счёт использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах".

Эксперты по безопасности высказывают мнение, что на "Азовстали" мирных жителей (если они там действительно есть) удерживают сразу по нескольким причинам. Во-первых, это живой щит, по которому не будет стрелять ни одна нормальная армия. Во-вторых, Киев смертельно боится распространения кадров, как мирные жители Украины благодарят за спасение из плена российских солдат.

Люди на одной из улиц города, пострадавшего в результате обстрела. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Как именно поведут себя запертые на комбинате вэсэушники, азовцы и наёмники, до конца не ясно. Вариантов развития событий два: либо они выйдут вместе с гражданскими, либо устроят напоследок кровавую бойню.

На "Азовстали" присутствуют военные преступники, которые очень не хотят попасть в руки российских военных, ведь тогда им придётся отвечать по закону за содеянное. Среди них главарь "Азова" Денис Прокопенко, последний раз выходивший на связь 19 апреля. Именно он взывал к мировому сообществу с просьбой организовать "зелёный коридор".

В катакомбах находится также замкомандира "Азова" Станислав Паламар с позывным Калина, выходивший на связь 23 апреля. Именно он жаловался британским кураторам на невыносимые условия, нехватку боеприпасов, продовольствия и медикаментов. 24 апреля запертый там же замкомандира "Азова" майор Сергей Волына в ходе видеомоста с депутатом Гончаренко перешёл с мовы на русский язык и рассказал о запертых внутри представителях ВСУ, пограничниках, нацбатовцах, полицейских и морпехах. О состоянии гражданских азовец не сказал ни слова.

Не исключено, что на территории "Азовстали" заперты и другие крупные военные преступники. Так, 26 апреля в Мариуполе был ликвидирован один из самых одиозных украинских нацистов — командир 16-й сотни "Правого сектора"* и ярый русофоб Сергей Шпрот Скальд. На глубине в несколько десятков метров плечом к плечу с националистами может находиться и пресс-секретарь ВСУ Юрий Игнат. Он выходит в прямые эфиры в социальных сетях на фоне такой же белой стены из кирпича, возле которой свои "послания" Интернету записывают Прокопенко и Паламар.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Завод "Азовсталь". Фото © Shutterstock Чего ожидать от запертых в подвалах украинских военных и националистов? 0 Мирной сдачи в плен Кровавой провокации Попытки вырваться, прикрываясь гражданскими

Авторы Евгений Жуков