Почему Российская армия дала гарнизону "Азовстали" последний шанс сдаться в плен Отказ от предложения сложить оружие может поставить крест на существовании нацбатов и остатков ВСУ в подвалах "Азовстали". 61957 61957 Военнослужащие Вооружённых сил РФ. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Ультиматум Российской армии

19 апреля Минобороны снова предложило "Азову"* сдаться. С 13:00 устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией. Времени на капитуляцию у запертых в подвалах металлургического комбината боевиков немного: ультиматум истекает ровно в 16 часов.

Судьба националистов в Мариуполе и новости последнего часа

К активным действиям на "Азовстали" подразделения ДНР и Российской армии перешли относительно недавно. После того как в ночь с 11 на 12 апреля при попытке сбежать был ликвидирован полковник ВСУ, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Владимир Баранюк, стало ясно, что силы гарнизона ВСУ на заводе заканчиваются. Любопытно, что после сорванных попыток эвакуироваться на вертолётах командование ВСУ не стало относиться к бойцам лояльнее: Баранюк намеренно отправил часть бойцов в самое пекло боя, а сам попытался скрыться. Попытка стоила жизни не только ему. Вместе с полковником было уничтожено до 50 человек, включая практически всех старших офицеров, ранее занимавших позиции на Заводе имени Ильича и "Азовстали". После ликвидации Баранюка группировка ВСУ оказалась обезглавлена.

Военнослужащие Народной милиции ДНР заряжают танк. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Первое предложение решить всё без штурма националисты "Азова" получили 17 апреля. По данным Минобороны РФ, полученным в ходе радиоперехвата, боевики и иностранные наёмники готовы были сдаться. Они пожаловались официальному Киеву на нехватку провизии и воды и попросили разрешить им капитулировать. Однако власти в категоричной форме запретили им это делать, пригрозив расстрелами "по условиям военного времени".

Фактически для окружённых на заводе сложилась патовая ситуация: командование в Киеве перестало выходить на связь, а принявшие на себя управление оставшимися бойцами военные не могут повлиять на ситуацию.

Киев бросил "Азов": Зеленский не выходит на связь

Об эвакуации Киевом и любой попытке деблокировать город речь уже давно не идёт. Окопавшиеся на "Азовстали" боевики потеряли возможность отойти обратно на Украину как по морю, так и по воздуху, а сухопутные коридоры перекрыты силами ДНР и Российской армией. Любопытно, что после первого отказа сложить оружие запертым на территории завода военным показали, что может произойти, если припёртые к стенке солдаты и националисты продолжат упираться. После непродолжительного удара по территории комплекса был уничтожен последний исправный транспорт боевиков — грузовики и БМП, стоявшие в специальных укрытиях.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA

Интересно, что после демонстрации решимости сил ДНР и Армии России в проукраинских телеграм-каналах и новостных изданиях моментально появились фейковые ролики про то, что в подвалах "Азовстали" помимо вооружённых людей находятся гражданские, в том числе дети. Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг версию с детьми, назвав её фейком. Он отметил, что "Азов", тиражируя подобную информацию, пытается любой ценой добиться прекращения обстрела территории и обезопасить объект от штурма.

Обратный отсчёт онлайн

Соломинка, за которую боевики пытаются удержаться, вряд ли сыграет хоть какую-то роль. Не исключено, что предложение сдаться, сделанное Минобороны России 19 апреля, — последнее в истории существования не только националистического подразделения, но и частей украинской армии на южном направлении. Ветеран рейнджеров армии США, старший уорент-офицер 3-го класса Майкл Седвир отметил, что Российская армия проявляет "исключительный гуманизм, которого прежде не проявляла ни одна армия мира".

Я чётко вижу, что Российская армия до последнего предлагает остаткам бойцов Украины в Мариуполе сложить оружие и сдаться. Это неслыханно, но тем не менее укладывается в общую логику боевых действий, которую Армия России демонстрирует в этой спецоперации. Некоторые мои товарищи по службе называют российские войска "корпусом милосердия", потому что после каждого огневого контакта противнику говорят: парни, если вы не прекратите, будет ещё хуже Майкл Седвир Ветеран рейнджеров армии США, старший уорент-офицер 3-го класса

Седвир считает, что после отказа засевших бойцов от переговоров о сдаче и игнорирования требований, которые продиктованы "исключительно здравым смыслом", Российская армия не станет обрушивать на "Азовсталь" всю свою мощь, а ограничится высокоточным оружием. Ветеран рейнджеров Армии США отметил, что у Российской армии было 20 лет на то, чтобы вооружиться самым современным оружием. При этом "бетонный скафандр", в котором укрылись остатки украинской армии из Мариуполя, по его словам, разрушается одним-двумя попаданиями, и если российскую авиацию вынудят поднять самолёты в воздух, то вопрос будет решён "достаточно быстро".

Штурм "Азовстали"

По словам ветерана рейнджеров Армии США, проблема восприятия "Азовстали" как неприступной крепости появилась из-за многочисленных искажений в СМИ. Седвир добавил, что у Российской армии "есть множество вариантов, как уничтожить гарнизон украинской армии", и ни один из видов вооружения "не окажется полезен для тех, кто укрылся внутри".

Если загибать пальцы, то я насчитаю как минимум три вида вооружения, с помощью которых российская авиация и армия могут всё немедленно прекратить. Первый — "Искандер", второй — специальные бетонобойные бомбы, которые в России называют проникающими. Это ФАБ-1500 или 2600ТС, последняя за счёт прочного корпуса может пробить бетонный свод у основания завода, который сейчас служит крышей для тех, кто под землёй. Третий — это гиперзвуковая ракета "Кинжал". Её кинетическая энергия достаточно велика, чтобы решить такую задачу Майкл Седвир Ветеран рейнджеров армии США, старший уорент-офицер 3-го класса

Офицеры вооружённых сил западных стран отмечают, что пример безграничной гуманности по отношению к окружённым в Мариуполе, которым предлагают сохранить жизнь после сдачи в плен, — это "обычная черта характера российских военных, которые выполняют приказ, но при этом сохраняют человечность и всегда соблюдают базовые ценности простых людей".

Укрывшимся в подвалах "Азовстали", по мнению ветерана рейнджеров Армии США Майкла Седвира, "дали достаточно времени, чтобы взвесить все шансы и примириться с тем, что для них здесь всё кончено".

Предложение сложить оружие для оставшихся в живых членов националистических батальонов будет действовать до 16 часов. По истечении этого времени у российских военных окажется карт-бланш на окончательное решение вопроса.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

"Азовсталь", снимок со спутника. Фото © Getty Images Примут ли запертые в подвале "Азовстали" боевики предложение сдаться? 0 Да, примут. Жизнь важнее. Нет, не примут, будут сидеть до конца. Свой вариант в комментарии.

Авторы Сергей Андреев