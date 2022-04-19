Что будет с гарнизоном Мариуполя после ликвидации командира 36-й бригады ВСУ Теперь обороняться остаткам боевиков и морской пехоты Украины будет значительно сложнее. 28197 28197 Бойцы чеченского добровольческого батальона "Ахмат" на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича после её зачистки военнослужащими России и ДНР. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Баранюк, нацбаты и бегство с "Азовстали"

17 апреля представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ходе попытки прорыва морпехов 36-й бригады ВМСУ с завода им. Ильича (рядом с территорией "Азовстали") был ликвидирован командир этого подразделения — полковник Владимир Баранюк. По словам официального представителя ДНР Басурина, вырваться из окружения группа под командованием Баранюка пыталась в ночь с 11 на 12 апреля. При попытке прорыва было уничтожено до 50 человек, в числе которых помимо полковника Баранюка оказалось и пять старших офицеров бригады — практически весь командный состав гарнизона, ранее блокированного в Мариуполе.

Полковник Владимир Баранюк. Фото © Wikipedia / armyinform.com.ua

По некоторым данным, при попытке прорыва командир 36-й бригады морской пехоты ВМСУ Баранюк бросил своих подчинённых и завладел одним из автомобилей, на котором попытался скрыться, но был обнаружен и ликвидирован силами спецназа ДНР. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский отметил, что после бегства Баранюка с позиций украинские военные начали активно сдаваться в плен. Трусость командира деморализовала остатки подразделения. И только в первые сутки после попытки Баранюка прорваться сквозь кольцо окружения в плен сдалось примерно две роты (около 200 человек) украинских военнослужащих. А общее количество украинских морпехов, сложивших оружие на заводе им. Ильича, составило 1300 человек.

Любопытно, что в 2014 году полковник Баранюк уже встречался с Российской армией. Во время событий в Крыму он был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии. Позднее в интервью он признавался, что его часть практически не сопротивлялась штурму.

Нас повалили на землю, связали. Дальнейшее сопротивление было бессмысленным Владимир Баранюк Бывший командир 36-й бригады Морской пехоты ВСУ

С личным составом, по словам Баранюка, российский спецназ провёл "профилактическую беседу", после чего всех офицеров ВСУ отпустили без подписки, исключительно под честное слово, а затем в автобусы до Украины посадили и рядовых. За сдачу позиций без боя Баранюк получил свою первую серьёзную награду: 4 декабря 2014 года ему вручили орден Богдана Хмельницкого III степени.

Любопытно, что уже после окружения, 19 марта 2022 года, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам двух подразделений, которые вели оборону Мариуполя. В списке оказались полковник Владимир Баранюк и командир националистического батальона "Азов"* Денис Прокопенко. Последний, вероятно, принял на себя командование остатками боевиков. Ближайший соратник Прокопенко — Сергей Волына — мог принять командование остатками бригады, но вместо попыток договориться о выходе подразделения с российским спецназом он пишет письма папе римскому Франциску с просьбой посодействовать освобождению.

Денис Прокопенко. Фото © Wikipedia / Exiik

Потери ВСУ в Мариуполе на сегодняшний день

По данным Минобороны России, в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования, подразделения полиции и Госпогранслужбы, а также иностранные наёмники. Общая численность запертого на "Азовстали" гарнизона оценивалась в 8100 человек.

К тому моменту, как из окружения попытался вырваться полковник Баранюк, Российская армия, спецназ и силы ДНР смогли проредить гарнизон и сократить его вдвое. По официальным данным МО РФ, в боях за Мариуполь удалось устранить до четырёх тысяч личного состава украинских нацбатов и членов нацистских формирований. После этого оборона противника начала стремительно рушиться: одним из катализаторов этого процесса стал отказ воспользоваться гуманитарным коридором и выйти без оружия.

Бойцы чеченского добровольческого батальона "Ахмат" на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича после её зачистки военнослужащими России и ДНР. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Несмотря на то что на пяти подземных этажах помимо "азовцев" и остатков 36-й бригады ВМСУ заперто несколько сотен военнослужащих НАТО, которые, по некоторым данным, и выстраивали оборонительные рубежи в Мариуполе, их "заслуги" уже приписывают себе другие формирования. К примеру, глава киевской теробороны, националист Сергей "Боцман" Коротких, подразделения которого одними из первых начали стрельбу в Буче, рассказал, что оборона Мариуполя якобы ведётся по плану грузинского наёмника Георгия Купарашвили и Бахвы Чикобавы. Проблема в том, что узнать всё "из первых уст" не получится: Купарашвили после встречи с ВКС РФ находится в госпитале в Виннице и, скорее всего, уже не вернётся в район боевых действий, а Чикобава ликвидирован ещё 19 марта — в тот же день, когда командиру 36-й бригады морской пехоты вручали награду за оборону города.

Тактика действий ВСУ в Мариуполе: оборона живым щитом и редкие вылазки

После того как Российская армия и командующие специальной военной операцией организовали гуманитарные коридоры для мирного населения, первый эшелон обороны мариупольского гарнизона оказался нейтрализован без боя. Расчёт на то, что армия будет стрелять по домам, забитым гражданским населением, не оправдался. Опытные военные отмечают, что после того, как боевики и украинские военные поняли, с какой скоростью силы ДНР и Российской армии смогут прорваться к центральной части города, было принято решение использовать покинутые мирным населением дома как огневые точки.

После освобождения территории завода им. Ильича на севере Мариуполя положение украинских подразделений осложнилось ещё сильнее. Части нацбатов и 36-й бригады, припёртые к стенке и отрезанные от порта и любых сухопутных коридоров, почему-то начали страдать от дружественного огня. По некоторым данным, перестрелки между боевиками нацбатов (которые, так же как и украинские морпехи, сообщают о бедственном положении подразделений) и украинскими военными возникают из-за предложений сдаться.

После зачистки левобережной стороны Мариуполя (Приморский район) кольцо вокруг "Азовстали" уплотнится ещё сильнее. Прогнозы по продвижению сил ДНР и ВС РФ делать пока рано, но счёт, вполне вероятно, пошёл на считаные дни. Помимо частей 36-й бригады на территории "Азовстали" остаётся и самое многочисленное (на момент окружения) соединение ВСУ — 53-я механизированная бригада. По словам ветерана спецназа ВДВ, майора запаса Сергея Мокрицы, по информации о действиях ВСУ в этом районе можно сделать вывод о двух главных проблемах.

По некоторым данным, силы 53-й бригады рассеяны больше по прилегающей территории, чем по катакомбам металлургического комбината. У них значительные потери в технике, поскольку за каждой машиной, за каждым танком идёт охота. По моей информации, за подвальные помещения завода даже случилось два коротких боя — в ходе последнего боевики нацбата заняли самые безопасные помещения, оставив наверху лишь незначительное количество бойцов для охраны, которые часто стреляют украинским военным в спину при попытке сдаться Сергей Мокрица Ветеран спецназа ВДВ, майор запаса

Националисты уже отрезаны от любой помощи в живой силе: территория завода им. Ильича, на которой укрывались сотни украинских морпехов, уже зачищена, а на территории завода "Азовсталь" (он расположен у береговой линии), куда перешли некоторые армейские подразделения, укрыться фактически негде: любое здание простреливается, днём и ночью за комплексом наблюдают беспилотники. Фактически существование боевиков в подвалах этого комплекса определяется лишь тем, насколько хватит еды и воды. Наполовину раненый, а наполовину голодный гарнизон уже не может интенсивно отстреливаться и вести активные боевые действия.

Украинский десантник. Фото © Getty Images / Gaelle Girbes Что делать с гарнизоном Мариуполя? 0 Поступить по закону военного времени Захватить в плен и показательно судить Окружить и взять измором Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев