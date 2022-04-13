Как Армия России будет выкуривать националистов из "крысиных нор" "Азовстали" Оглавление Мариуполь сегодня: что сейчас происходит на "Азовстали"? Почему не бомбят "Азовсталь"? Штурм "Азовстали" Как захватят "Азовсталь"? Провокации Украины — информационная война Дым, но не сигарет с ментолом По словам военных, целесообразнее не штурмовать катакомбы огромного комбината, где окопался противник, а привлечь для этого химвойска. 42062 42062 Вооружённые силы РФ в Мариуполе. Украина, 9 апреля 2022 года. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

11 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что порт Мариуполя перешёл под контроль ДНР. Город практически освобождён, и последний очаг сопротивления ВСУ и нацбатов — "Азовсталь", где сосредоточились уцелевшие боевики, уйдя под землю, в многоэтажные катакомбы. В этот же день замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе смысла нет, нужно "обратиться к химическим войскам".

Мариуполь сегодня: что сейчас происходит на "Азовстали"?

Прошлая неделя была посвящена зачистке "Азовстали" и Мариупольского порта, где сосредоточились последние очаги сопротивления бойцов ВСУ, нацбата "Азов", иностранных наёмников и офицеров НАТО, которые консультировали вооружённые формирования по вопросам обороны. Над городским портом националисты потеряли контроль, как и над основной частью города.

"Азовсталь" из укрепрайона ВСУ может превратиться в последнее пристанище националистов: выходы с территории завода контролируются российскими военными, как и переходы через реку Кальмиус, в устье которой и находится комбинат. Ранее украинским боевикам удавалось совершать ночные вылазки, в ходе которых они занимались мародёрством, но похоже, что этот источник пропитания для них теперь закрыт.

Вид на морской рыбный порт возле завода "Азовсталь". Мариуполь, 9 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Националисты и бойцы ВСУ переместились под землю — в мариупольские катакомбы под "Азовсталью", которые представляют собой настоящий подземный город: коммуникации уходят вглубь на шесть этажей, там мощные перекрытия толщиной три-четыре метра. 9 апреля сдавшийся в плен боевик сообщил , что сейчас там укрывается около 300 иностранных наёмников и порядка 2000 бойцов нацбата. Казалось бы, пора решить вопрос раз и навсегда. Тем более что у России есть для этого подходящее оружие. Но не всё так просто.

Почему не бомбят "Азовсталь"?

Российскими военными было принято решение пока не использовать "Кинжалы" и другие виды высокоточного оружия при взятии "Азовстали". Такая возможность есть, и такой подход быстро бы решил этот вопрос, но это противоречит концепции спецоперации, с самого начала нацеленной на демилитаризацию Украины и уничтожение объектов военной инфраструктуры при сохранении мирных объектов. Производственные мощности "Азовстали" ещё можно будет восстановить.

Сталелитейщики чистят печь на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, Украина. 22 декабря 2015 года. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Штурм "Азовстали"

Другой вариант — захват объекта. 11 апреля в середине дня стало известно о полном взятии под контроль силами ДНР порта в Мариуполе. Ранее был освобождён экипаж захваченных иностранных судов "Царевна" и "Леди Аугуста". Националисты использовали заложников в качестве живого щита, когда стреляли по городу из 120-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия. А с захваченного судна "Азов Конкорд" боевики совершали мародёрские рейды.

Порт был взят штурмом. Но "Азовсталь" более сложный в этом плане объект. Если бросить на штурм завода (а точнее его подземной части) российских военных, есть риск понести значительные потери. По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, потери с нашей стороны будут неизбежны, при этом "зарывшийся в землю" противник сильно не пострадает. Что же тогда делать?

Как захватят "Азовсталь"?

Как отметил Басурин, для начала нужно блокировать входы и выходы подземной части "Азовстали". Это может морально подавить уже ослабленного противника, и так лишившегося поддержки Киева. В обращении 36-й бригады морпехов говорится, что со стороны Зеленского и Арестовича ощущается полное равнодушие или утрата контроля над ситуацией, из-за чего они бросили своих бойцов на произвол судьбы. Утром 11 апреля 160 морпехов вышли пешком из здания завода "Азовсталь" и сдались. Некоторые из них заявили, что им надоело кровопролитие и что они "доверяют русским". Но неизвестно, сколько ещё будет продолжаться штурм завода, если не предпринимать активных действий.

По словам Эдуарда Басурина, чтобы ускорить процесс, нужно пустить в ход химвойска: "А после этого (блокировки входа и выхода. — Прим. Лайфа) уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор". Тут следует сделать уточнение, что речь идёт не об оружии массового поражения, как уже было истерически подано в СМИ украинскими провокаторами, а также политиками Запада . В марте информационные вбросы о возможном использовании Россией химоружия были сделаны с целью отвести взгляд мировой общественности от реального скандала, связанного с обнаружением натовских биолабораторий на территории Украины и с информацией о том, что именно в них разрабатывалось оружие массового поражения биологического типа.

По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, когда говорится о химвойсках (РХБЗ) в контексте спецоперации РФ, речь идёт о нелетальных видах оружия.

Речь может идти о применении практических дымов. Вряд ли там будут применять отравляющие вещества, потому что мы их просто аннулировали. Может быть, будут использоваться вещества нераздражающего типа, которые могут вызывать сильный кашель и слюнотечение. Вот такое может. А отравляющие вещества — вряд ли. Потому что, если это будет применено, это приведёт к большому скандалу в мире. Зачем нам это нужно? Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Провокации Украины — информационная война

Российские войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) в первую очередь занимаются ликвидацией последствий применения оружия массового уничтожения, а не наоборот. В мирное время устраняют последствия техногенных катастроф, в условиях боевых действий обеспечивают маскировку и защиту пехоты. Мало кто знает, что в РХБЗ есть огнемётные подразделения. Как пояснил военный эксперт Константин Сивков, некоторые роты используют "Шмель", а некоторые — реактивные системы залпового огня "Солнцепёк". Специалисты РХБЗ действуют чётко, профессионально, точечно, их задача — сделать всё быстро, эффективно, без лишнего шума и разрушительных последствий.

Напомним, что 27 сентября 2017 года Россия уничтожила последние запасы химического оружия . Однако, несмотря на то что ВС РФ избавились от остатков оружия массового поражения согласно Женевской конвенции, многие страны продолжают его использовать, в том числе те, кто обвиняет в этом Россию. Ещё в конце прошлого года стало известно, что США доставили в Мариуполь 300-килограммовый контейнер с бензоксазепином — боевым отравляющим веществом. А 5 апреля украинские военные устроили химатаку в Донбассе, которую силы Народной милиции ЛНР расценили как "террористическое действие".

Дым, но не сигарет с ментолом

С технической точки зрения штурм подземного убежища боевиков на "Азовстали" может выглядеть так: после обнаружения всех выходов и входов места для потенциального бегства будут запечатаны. Все, кроме одного-двух. По ним боевикам и оставшимся в катакомбах зарубежным офицерам будет предложено выйти добровольно. Если последует отказ, то в дело включатся специальные дымные машины. По специальным резиновым рукавам большое количество густого дыма будет закачиваться в подземные этажи "Азовстали". Едкий дым, вызывающий сильный кашель, не оставит боевикам шансов, им придётся выбирать: либо погибнуть как тараканам, либо выйти и сдаться Российской армии.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Фото © ТАСС / ZUMA Press Wire / Leonid Faerberg / SOPA Images Какое оружие используют для штурма катакомб "Азовсталь"? 0 Огнемёты "Шмель" ТОС "Солнцепёк" Дымовое оружие Всё сразу

Авторы Евгений Жуков