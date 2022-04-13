Как Армия России будет выкуривать националистов из "крысиных нор" "Азовстали"
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По словам военных, целесообразнее не штурмовать катакомбы огромного комбината, где окопался противник, а привлечь для этого химвойска.
Вооружённые силы РФ в Мариуполе. Украина, 9 апреля 2022 года. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
11 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что порт Мариуполя перешёл под контроль ДНР. Город практически освобождён, и последний очаг сопротивления ВСУ и нацбатов — "Азовсталь", где сосредоточились уцелевшие боевики, уйдя под землю, в многоэтажные катакомбы. В этот же день замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе смысла нет, нужно "обратиться к химическим войскам".
Мариуполь сегодня: что сейчас происходит на "Азовстали"?
Прошлая неделя была посвящена зачистке "Азовстали" и Мариупольского порта, где сосредоточились последние очаги сопротивления бойцов ВСУ, нацбата "Азов", иностранных наёмников и офицеров НАТО, которые консультировали вооружённые формирования по вопросам обороны. Над городским портом националисты потеряли контроль, как и над основной частью города.
"Азовсталь" из укрепрайона ВСУ может превратиться в последнее пристанище националистов: выходы с территории завода контролируются российскими военными, как и переходы через реку Кальмиус, в устье которой и находится комбинат. Ранее украинским боевикам удавалось совершать ночные вылазки, в ходе которых они занимались мародёрством, но похоже, что этот источник пропитания для них теперь закрыт.
Вид на морской рыбный порт возле завода "Азовсталь". Мариуполь, 9 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency
Националисты и бойцы ВСУ переместились под землю — в мариупольские катакомбы под "Азовсталью", которые представляют собой настоящий подземный город: коммуникации уходят вглубь на шесть этажей, там мощные перекрытия толщиной три-четыре метра. 9 апреля сдавшийся в плен боевик сообщил, что сейчас там укрывается около 300 иностранных наёмников и порядка 2000 бойцов нацбата. Казалось бы, пора решить вопрос раз и навсегда. Тем более что у России есть для этого подходящее оружие. Но не всё так просто.
Почему не бомбят "Азовсталь"?
Российскими военными было принято решение пока не использовать "Кинжалы" и другие виды высокоточного оружия при взятии "Азовстали". Такая возможность есть, и такой подход быстро бы решил этот вопрос, но это противоречит концепции спецоперации, с самого начала нацеленной на демилитаризацию Украины и уничтожение объектов военной инфраструктуры при сохранении мирных объектов. Производственные мощности "Азовстали" ещё можно будет восстановить.
Сталелитейщики чистят печь на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, Украина. 22 декабря 2015 года. Фото © Getty Images / Pierre Crom
Штурм "Азовстали"
Другой вариант — захват объекта. 11 апреля в середине дня стало известно о полном взятии под контроль силами ДНР порта в Мариуполе. Ранее был освобождён экипаж захваченных иностранных судов "Царевна" и "Леди Аугуста". Националисты использовали заложников в качестве живого щита, когда стреляли по городу из 120-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия. А с захваченного судна "Азов Конкорд" боевики совершали мародёрские рейды.
Порт был взят штурмом. Но "Азовсталь" более сложный в этом плане объект. Если бросить на штурм завода (а точнее его подземной части) российских военных, есть риск понести значительные потери. По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, потери с нашей стороны будут неизбежны, при этом "зарывшийся в землю" противник сильно не пострадает. Что же тогда делать?
Как захватят "Азовсталь"?
Как отметил Басурин, для начала нужно блокировать входы и выходы подземной части "Азовстали". Это может морально подавить уже ослабленного противника, и так лишившегося поддержки Киева. В обращении 36-й бригады морпехов говорится, что со стороны Зеленского и Арестовича ощущается полное равнодушие или утрата контроля над ситуацией, из-за чего они бросили своих бойцов на произвол судьбы. Утром 11 апреля 160 морпехов вышли пешком из здания завода "Азовсталь" и сдались. Некоторые из них заявили, что им надоело кровопролитие и что они "доверяют русским". Но неизвестно, сколько ещё будет продолжаться штурм завода, если не предпринимать активных действий.
По словам Эдуарда Басурина, чтобы ускорить процесс, нужно пустить в ход химвойска: "А после этого (блокировки входа и выхода. — Прим. Лайфа) уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор". Тут следует сделать уточнение, что речь идёт не об оружии массового поражения, как уже было истерически подано в СМИ украинскими провокаторами, а также политиками Запада. В марте информационные вбросы о возможном использовании Россией химоружия были сделаны с целью отвести взгляд мировой общественности от реального скандала, связанного с обнаружением натовских биолабораторий на территории Украины и с информацией о том, что именно в них разрабатывалось оружие массового поражения биологического типа.
По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, когда говорится о химвойсках (РХБЗ) в контексте спецоперации РФ, речь идёт о нелетальных видах оружия.
Речь может идти о применении практических дымов. Вряд ли там будут применять отравляющие вещества, потому что мы их просто аннулировали. Может быть, будут использоваться вещества нераздражающего типа, которые могут вызывать сильный кашель и слюнотечение. Вот такое может. А отравляющие вещества — вряд ли. Потому что, если это будет применено, это приведёт к большому скандалу в мире. Зачем нам это нужно?
Провокации Украины — информационная война
Российские войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) в первую очередь занимаются ликвидацией последствий применения оружия массового уничтожения, а не наоборот. В мирное время устраняют последствия техногенных катастроф, в условиях боевых действий обеспечивают маскировку и защиту пехоты. Мало кто знает, что в РХБЗ есть огнемётные подразделения. Как пояснил военный эксперт Константин Сивков, некоторые роты используют "Шмель", а некоторые — реактивные системы залпового огня "Солнцепёк". Специалисты РХБЗ действуют чётко, профессионально, точечно, их задача — сделать всё быстро, эффективно, без лишнего шума и разрушительных последствий.
Напомним, что 27 сентября 2017 года Россия уничтожила последние запасы химического оружия. Однако, несмотря на то что ВС РФ избавились от остатков оружия массового поражения согласно Женевской конвенции, многие страны продолжают его использовать, в том числе те, кто обвиняет в этом Россию. Ещё в конце прошлого года стало известно, что США доставили в Мариуполь 300-килограммовый контейнер с бензоксазепином — боевым отравляющим веществом. А 5 апреля украинские военные устроили химатаку в Донбассе, которую силы Народной милиции ЛНР расценили как "террористическое действие".
Дым, но не сигарет с ментолом
С технической точки зрения штурм подземного убежища боевиков на "Азовстали" может выглядеть так: после обнаружения всех выходов и входов места для потенциального бегства будут запечатаны. Все, кроме одного-двух. По ним боевикам и оставшимся в катакомбах зарубежным офицерам будет предложено выйти добровольно. Если последует отказ, то в дело включатся специальные дымные машины. По специальным резиновым рукавам большое количество густого дыма будет закачиваться в подземные этажи "Азовстали". Едкий дым, вызывающий сильный кашель, не оставит боевикам шансов, им придётся выбирать: либо погибнуть как тараканам, либо выйти и сдаться Российской армии.
Какое оружие используют для штурма катакомб "Азовсталь"?