Постпред США в ООН пригрозила жёстко ответить РФ в случае химатаки на Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США ответят "агрессивно" на применение химоружия на Украине. Такое заявление она сделала в эфире телеканала CNN.

"Мы обеспокоены тем, что они (россияне. — Прим. Лайфа) могут применить химическое оружие на Украине. Мы ясно дали понять, что если они обострят ситуацию до этого уровня, то мы будем агрессивно реагировать на то, что они делают", — сказала представитель США.



По её словам, "все уже видели последствия действий США против России и против Путина". Также Томас-Гринфилд подчеркнула, что "русские ощущают эти последствия и они почувствуют больше", если решат применить химическое оружие.