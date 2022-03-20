Постпред США в ООН пригрозила жёстко ответить РФ в случае химатаки на Украине
Томас-Гринфилд также подчеркнула, что Москва уже ощущает последствия действий США против России и жители страны "почувствуют больше", если власти решатся на применение в Незалежной химоружия.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США ответят "агрессивно" на применение химоружия на Украине. Такое заявление она сделала в эфире телеканала CNN.
"Мы обеспокоены тем, что они (россияне. — Прим. Лайфа) могут применить химическое оружие на Украине. Мы ясно дали понять, что если они обострят ситуацию до этого уровня, то мы будем агрессивно реагировать на то, что они делают", — сказала представитель США.
По её словам, "все уже видели последствия действий США против России и против Путина". Также Томас-Гринфилд подчеркнула, что "русские ощущают эти последствия и они почувствуют больше", если решат применить химическое оружие.
Ранее постпред заявила, что США не хочет отправлять американских военных на Украину. Линда Томас-Гринфилд отметила, что страна не хочет эскалации конфликта и доведения текущей ситуации до войны и будет поддерживать союзников по НАТО.
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