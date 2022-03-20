После снятия российского флага с Посольства РФ в Эстонии будет проведена проверка

Правоохранительные органы Эстонии проведут проверку после снятия российского флага с посольства в Тарту. Об этом заявила депутат Европарламента от республики Яна Тоом.

"Кто это сделал, я не знаю, но настроения протестные очень сильны, и это мог сделать, в принципе, прохожий. Вряд ли это какая-то организованная группировка была", — отметила Тоом в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она добавила, что в Эстонии к русским относятся спокойно, четверть жителей страны говорит на русском языке. По её словам, виновные в инциденте будут найдены и привлечены к ответственности.