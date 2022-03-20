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20 марта, 16:18

После снятия российского флага с Посольства РФ в Эстонии будет проведена проверка

Депутат Европарламента от страны отметила, что к русским в государстве относятся спокойно, виновные будут привлечены к ответственности.

Правоохранительные органы Эстонии проведут проверку после снятия российского флага с посольства в Тарту. Об этом заявила депутат Европарламента от республики Яна Тоом.

"Кто это сделал, я не знаю, но настроения протестные очень сильны, и это мог сделать, в принципе, прохожий. Вряд ли это какая-то организованная группировка была", — отметила Тоом в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она добавила, что в Эстонии к русским относятся спокойно, четверть жителей страны говорит на русском языке. По её словам, виновные в инциденте будут найдены и привлечены к ответственности.

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Напомним, Лайф писал, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии Посольства РФ в Тарту. В дипмиссии назвали такое действие надругательством над государственным символом России, что является следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и подхваченной в Эстонии.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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