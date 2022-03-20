Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии Посольства РФ в Тарту

Неизвестные сорвали флаг России со здания канцелярии российского посольства в эстонском Тарту, сообщается в "Фейсбуке" дипмиссии в Таллине.

"19 марта был совершён очередной акт вандализма — сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту. Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращён на своё место", — сказано в сообщении посольства.

В дипмиссии назвали такое действие надругательством над государственным символом РФ, что является следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения власти страны к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание.