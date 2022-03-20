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20 марта, 11:53
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Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии Посольства РФ в Тарту

В дипмиссии назвали такое действие надругательством над государственным символом России, что является следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и подхваченной в Эстонии.

Неизвестные сорвали флаг России со здания канцелярии российского посольства в эстонском Тарту, сообщается в "Фейсбуке" дипмиссии в Таллине.

"19 марта был совершён очередной акт вандализма — сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту. Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращён на своё место", — сказано в сообщении посольства.

В дипмиссии назвали такое действие надругательством над государственным символом РФ, что является следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения власти страны к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание.

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А ранее посол РФ в Литве Алексей Исаков рассказал об усилении антироссийских настроений в стране. Здания российского диппредставительства подвергаются вандализму, на сотрудников нападают, оскорбляют их. Выходцы из России стали чаще жаловаться в посольство на притеснения со стороны литовцев.

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Instagram / rusembestonia

Артур Лапсаков

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