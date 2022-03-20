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20 марта, 11:44
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В Иркутске возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмиклассницы

Сообщается, что Следственный комитет рассматривает версию с убийством девочки. Напомним, что она пропала в пятницу, 18 марта.

В Иркутске возбудили уголовное дело по факту исчезновения 14-летней школьницы Любови Воронцовой. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней Любови Воронцовой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

Напомним, что, по данным следствия, в пятницу, 18 марта, 14-летняя девочка ушла в школу, но на уроках не присутствовала. Известно, что в тот же вечер она была в центре Иркутска возле Вечного огня, а оттуда направилась к памятнику первопроходцам на верхней набережной Ангары. Куда восьмиклассница отправилась далее, неизвестно.

В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

Ранее Лайф рассказал, что суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер. Мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что задушил возлюбленную в результате конфликта, возникшего на почве денег и ревности. После этого он спрятал тело девушки в чемодан и увёз его в Липецк.

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Следственное управление СК Российской Федерации по Иркутской области

Григорий Воронцов

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