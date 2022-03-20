Футболист ЦСКА Языджи установил рекорд для легионеров в РПЛ
К середине первого тайма москвичи четыре раза поразили ворота казанского "Рубина".
Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи стал первым в истории РПЛ легионером-новичком, который отличился во всех четырёх первых матчах турнира.
Турок забил свой четвёртый гол в чемпионате России в матче против казанского "Рубина". До этого Языджи забивал в ворота "Локомотива", "Нижнего Новгорода" и "Спартака".
Добавим, что по ходу первого тайма ЦСКА забил четыре мяча в ворота казанского "Рубина" в матче 22-го тура РПЛ, пропустив лишь один.
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