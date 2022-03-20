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20 марта, 11:39

Футболист ЦСКА Языджи установил рекорд для легионеров в РПЛ

К середине первого тайма москвичи четыре раза поразили ворота казанского "Рубина".

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи стал первым в истории РПЛ легионером-новичком, который отличился во всех четырёх первых матчах турнира.

Турок забил свой четвёртый гол в чемпионате России в матче против казанского "Рубина". До этого Языджи забивал в ворота "Локомотива", "Нижнего Новгорода" и "Спартака".

"Не оставляет товарищей в беде": Агент заявил, что Языджи любит ЦСКА и счастлив в клубе

"Не оставляет товарищей в беде": Агент заявил, что Языджи любит ЦСКА и счастлив в клубе

Добавим, что по ходу первого тайма ЦСКА забил четыре мяча в ворота казанского "Рубина" в матче 22-го тура РПЛ, пропустив лишь один.

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ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

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