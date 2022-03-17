"Не оставляет товарищей в беде": Агент заявил, что Языджи любит ЦСКА и счастлив в клубе

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи любит ЦСКА, за который продолжает выступления, и счастлив в клубе. Об этом изданию "РБ-Спорт" заявил агент игрока Адем Чебеджи.

"Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Юсуфа Языджи. Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь", — заявил представитель игрока.