"Не оставляет товарищей в беде": Агент заявил, что Языджи любит ЦСКА и счастлив в клубе
По его мнению, если полузащитник захочет перейти в большой клуб, то сделает это при помощи выступлений за красно-синих.
Турецкий полузащитник Юсуф Языджи любит ЦСКА, за который продолжает выступления, и счастлив в клубе. Об этом изданию "РБ-Спорт" заявил агент игрока Адем Чебеджи.
"Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Юсуфа Языджи. Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь", — заявил представитель игрока.
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Напомним, Юсуф Языджи стал игроком ЦСКА 19 января. Футболист сборной Турции будет выступать за армейцев ближайшие полгода на правах аренды. Правда, презентация игрока завершилась для красно-синих грандиозным скандалом. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.
ПФК ЦСКА