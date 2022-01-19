"Планировался другой сценарий": В ЦСКА извинились за скандальный ролик про "много Наташ"
Видео было удалено из соцсетей клуба сразу после того, как пользователи Сети начали возмущаться.
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Московский ЦСКА извинился перед болельщиками и общественностью из-за публикации ролика с презентацией Юсуфа Языджи и шуткой про "много Наташ в России".
"Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь", — говорится в опубликованном заявлении главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой.
Она также отметила, что сценарий был придуман в условиях нехватки времени, однако по итогу оказался неуместным и оскорбительным.
Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил "с юмором" подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут".
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