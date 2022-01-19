Московский ЦСКА извинился перед болельщиками и общественностью из-за публикации ролика с презентацией Юсуфа Языджи и шуткой про "много Наташ в России".

"Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь", — говорится в опубликованном заявлении главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой.

Она также отметила, что сценарий был придуман в условиях нехватки времени, однако по итогу оказался неуместным и оскорбительным.