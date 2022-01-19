Пользователей Сети возмутил ролик футбольного клуба ЦСКА о "ходе переговоров" с новичком команды Юсуфом Языджи.

В ролике показано, как армейцы сначала поставили лайки ряду фотографий Языджи, после чего вступили с ним в переписку. Долгое время футболист не отвечал клубу, однако сделал это сразу после достаточно странного сообщения.

Фото © Instagram / PFC CSKA Moscow

"Юсуф, это Россия, у нас здесь есть много Наташ", — говорилось в сообщении.

Такую юмористическую отсылку к известному стереотипу оценили далеко не все подписчики соцсетей ЦСКА.

"Вы ***? Какие ещё Наташас?" — написал один из пользователей.

"Вы что творите? Ход конём здесь может быть по собственному желанию у всех, кто имеет отношение к этому возмутительному и оскорбительному посту! Просто позорище! Удалите и извинитесь!" — написал в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.

Примечательно, что вскоре ролик был удалён из всех официальных соцсетей клуба.