"У нас есть много Наташ": В Сети раскритиковали ролик ЦСКА с презентацией турка Языджи
Ранее армейцы объявили об аренде футболиста "Лилля" на ближайшие полгода.
Футболист Юсуф Языджи. Фото © John Berry / Getty Images
Пользователей Сети возмутил ролик футбольного клуба ЦСКА о "ходе переговоров" с новичком команды Юсуфом Языджи.
В ролике показано, как армейцы сначала поставили лайки ряду фотографий Языджи, после чего вступили с ним в переписку. Долгое время футболист не отвечал клубу, однако сделал это сразу после достаточно странного сообщения.
Фото © Instagram / PFC CSKA Moscow
"Юсуф, это Россия, у нас здесь есть много Наташ", — говорилось в сообщении.
Такую юмористическую отсылку к известному стереотипу оценили далеко не все подписчики соцсетей ЦСКА.
"Вы ***? Какие ещё Наташас?" — написал один из пользователей.
"Вы что творите? Ход конём здесь может быть по собственному желанию у всех, кто имеет отношение к этому возмутительному и оскорбительному посту! Просто позорище! Удалите и извинитесь!" — написал в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.
Примечательно, что вскоре ролик был удалён из всех официальных соцсетей клуба.
Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Турции Юсуфа Языджи на правах аренды из французского "Лилля".
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