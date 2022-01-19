ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Турции Языджи
В нынешнем сезоне он защищал цвета французского "Лилля", в составе которого провёл 22 матча и забил один гол.
Юсуф Языджи. Фото © wikipedia
Московский ЦСКА объявил о трансфере футболиста сборной Турции Юсуфа Языджи.
Полузащитник проведёт ближайшие полгода в стане "армейцев" на правах аренды. При этом соглашение предусматривает опцию выкупа Языджи. В ближайшие дни он прибудет в расположение клуба, который находится на сборах в Испании.
Добавим, что в этом сезоне Языджи выступал в составе французского "Лилля", за который провёл 22 матча и забил один мяч.
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