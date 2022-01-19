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ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Турции Языджи

В нынешнем сезоне он защищал цвета французского "Лилля", в составе которого провёл 22 матча и забил один гол.

19 января, 12:42

Юсуф Языджи. Фото © wikipedia

Московский ЦСКА объявил о трансфере футболиста сборной Турции Юсуфа Языджи.

Полузащитник проведёт ближайшие полгода в стане "армейцев" на правах аренды. При этом соглашение предусматривает опцию выкупа Языджи. В ближайшие дни он прибудет в расположение клуба, который находится на сборах в Испании.

ЦСКА объявил о переходе полузащитника сборной Парагвая Медины

ЦСКА объявил о переходе полузащитника сборной Парагвая Медины

Добавим, что в этом сезоне Языджи выступал в составе французского "Лилля", за который провёл 22 матча и забил один мяч.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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