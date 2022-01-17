ЦСКА объявил о переходе полузащитника сборной Парагвая Медины
До этого он выступал за американский клуб "Нью-Йорк Сити", который покинул незадолго до перехода в стан армейцев.
Фото © ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА объявил о переходе полузащитника сборной Парагвая Хесуса Медины.
На своей странице в "Твиттере" армейцы выложили соответствующий ролик, в котором главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий совершает покупку из Парагвая. С 2018 года Медина выступал за "Нью-Йорк Сити", однако совсем недавно покинул команду. В составе американского клуба он провёл 118 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал десять результативных передач.
Добавим, что Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Контракт с чемпионом MLS рассчитан на три с половиной года. В составе сборной Парагвая он провёл один матч.
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