ЦСКА может заплатить более 10 миллионов евро за форварда "Лацио" Мурики

Московский ЦСКА может заплатить более 10 миллионов евро за арену и последующий трансфер нападающего "Лацио" Ведата Мурики. Об этом пишет Il Messaggero.

Так, полугодичная аренда может обойтись армейцам в 2,5 миллиона евро. В договоре также могут прописать пункт об обязательном выкупе Мурики за восемь миллионов евро. В беседе со Sport24 спортивный директор "Лацио" Игли Таре рассказал об интересе к форварду.

"Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать", — заявил Таре.