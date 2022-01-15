ЦСКА может заплатить более 10 миллионов евро за форварда "Лацио" Мурики
Представитель римлян заметил, что клуб получил предложение из России, однако не стал уточнять подробностей.
Ведат Мурики. Фото © ТАСС / АР / Alfredo Falcone
Московский ЦСКА может заплатить более 10 миллионов евро за арену и последующий трансфер нападающего "Лацио" Ведата Мурики. Об этом пишет Il Messaggero.
Так, полугодичная аренда может обойтись армейцам в 2,5 миллиона евро. В договоре также могут прописать пункт об обязательном выкупе Мурики за восемь миллионов евро. В беседе со Sport24 спортивный директор "Лацио" Игли Таре рассказал об интересе к форварду.
"Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать", — заявил Таре.
Добавим, что Ведат Мурики в этом сезоне провёл 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.
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