"Ювентус" может предложить 5 миллионов евро за форварда "Зенита" Азмуна

Туринский "Ювентус" готов предложить пять миллионов евро за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает Tuttosport.

По информации издания, туринцы сейчас испытывают проблемы с линией атаки из-за травмы Фредерико Кьезы. При этом ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" запросил за Азмуна 20 миллионов евро.