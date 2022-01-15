"Ювентус" может предложить 5 миллионов евро за форварда "Зенита" Азмуна
Ранее интерес к нападающему проявлял французский "Лион", однако сам игрок хочет продолжить выступать за сине-бело-голубых до лета.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Туринский "Ювентус" готов предложить пять миллионов евро за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает Tuttosport.
По информации издания, туринцы сейчас испытывают проблемы с линией атаки из-за травмы Фредерико Кьезы. При этом ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" запросил за Азмуна 20 миллионов евро.
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Ранее Лайф сообщал об интересе "Лиона" к Азмуну, однако сам игрок намерен остаться до лета в "Зените" и отработать контракт до конца.
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