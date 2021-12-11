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Регион
Опубликовано 11 декабря 2021, 15:11

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун договорился о контракте с "Лионом"

Фото © ФК "Зенит"

Фото © ФК "Зенит"

По итогам минувшего сезона нападающего назвали лучшим игроком чемпионата России.

Форвард петербургского "Зенита" Сердар Азмун согласовал контракт с "Лионом". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение 26-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 2026 года. Контракт иранского нападающего с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

При этом "Лион" постарается договориться с "Зенитом" о трансфере Азмуна уже в январе.

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"Лион" вёл переговоры о приобретении Азмуна минувшим летом, но тогда сторонам не удалось договориться о проведении сделки. Также в услугах иранца были заинтересованы немецкий "Байер", итальянская "Рома" и английский "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

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Роман Фейгин
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