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СМИ: Футболист "Зенита" Азмун договорился о контракте с "Лионом"

В прошлом сезоне нападающего признали лучшим игроком чемпионата России.

11 декабря, 15:11
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Форвард петербургского "Зенита" Сердар Азмун согласовал контракт с "Лионом". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение 26-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 2026 года. Контракт иранского нападающего с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

При этом "Лион" постарается договориться с "Зенитом" о трансфере Азмуна уже в январе.

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"Лион" вёл переговоры о приобретении Азмуна минувшим летом, но тогда сторонам не удалось договориться о проведении сделки. Также в услугах иранца были заинтересованы немецкий "Байер", итальянская "Рома" и английский "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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