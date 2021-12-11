Женская сборная России по биатлону выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Серебряные награды выиграли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Наша команда отстала от показавших лучший результат в гонке шведок на 29,1 секунды. Медаль стала первой для женской части сборной России в нынешнем сезоне Кубка мира.

В итоге победительницами стали Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг. Третье место с отставанием в 59,2 секунды заняли француженки Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше.