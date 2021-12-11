Биатлонист Томшин впервые выступит за сборную России в эстафете на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Василий Томшин впервые попал в состав сборной на эстафетную гонку на этапе Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Также в гонке на старт выйдут Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Мужская эстафета в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало гонки — в 13:45 по московскому времени.