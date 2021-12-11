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Биатлонист Томшин впервые выступит за сборную России в эстафете на этапе Кубка мира

Гонка пройдёт в воскресенье, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене. Начало — в 13:45 по московскому времени.

11 декабря, 13:49
<p>Василий Томшин © IBU</p>

Василий Томшин © IBU

Российский биатлонист Василий Томшин впервые попал в состав сборной на эстафетную гонку на этапе Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Также в гонке на старт выйдут Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Мужская эстафета в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало гонки — в 13:45 по московскому времени.

Биатлонист Томшин отыграл 37 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Биатлонист Томшин отыграл 37 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Томшин дебютировал в Кубке мира на прошлой неделе на этапе в шведском Эстерсунде. Сегодня 24-летний спортсмен в ходе гонки преследования в Хохфильцене переместился с 47-й позиции на десятую, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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