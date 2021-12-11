Биатлонист Томшин впервые выступит за сборную России в эстафете на этапе Кубка мира
Гонка пройдёт в воскресенье, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене. Начало — в 13:45 по московскому времени.
Василий Томшин © IBU
Российский биатлонист Василий Томшин впервые попал в состав сборной на эстафетную гонку на этапе Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Также в гонке на старт выйдут Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Мужская эстафета в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало гонки — в 13:45 по московскому времени.
Томшин дебютировал в Кубке мира на прошлой неделе на этапе в шведском Эстерсунде. Сегодня 24-летний спортсмен в ходе гонки преследования в Хохфильцене переместился с 47-й позиции на десятую, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
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