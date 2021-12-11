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Дебютный гол Пиняева помог "Крыльям Советов" победить "Рубин" в РПЛ

Для клуба из Татарстана поражение стало третьим подряд в первенстве.

11 декабря, 12:57
<p>© ФК "Крылья Советов"</p>

© ФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" дома победили казанский "Рубин" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Солидарность-арене" завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты во втором тайме. В составе самарского клуба отличились вызывавшийся в ноябре в сборную России Иван Сергеев и 17-летний Сергей Пиняев, для которого гол стал дебютным в РПЛ.

Для "Рубина" поражение стало третьим подряд в первенстве. Ранее команда Леонида Слуцкого уступила московскому "Динамо" (2:3) и "Нижнему Новгороду" (1:2).

"Крылья Советов" набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 22 баллами — на десятой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 18-й тур

"Крылья Советов" — "Рубин" — 2:0

Гол: Сергеев 62' (1:0), Пиняев 85' (2:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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