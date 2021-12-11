Лыжник Большунов пропустит спринт на этапе Кубка мира в Давосе из-за недомогания

До начала сезона он перенёс две операции из-за неверно запломбированного нервного канала зуба.

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не примет участия в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом передаёт "Матч ТВ".

Спринтерская гонка свободным стилем пройдёт на этапе Кубка мира в Давосе сегодня.

Сообщается, что Большунов не сможет выйти на старт из-за лёгкого недомогания и лёгкой простуды. Также под вопросом его участие в воскресной гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.

После этапов в финской Руке и норвежском Лиллехаммере Большунов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, набрав 245 очков. Он уступает только трёхкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо, у которого 281 балл.