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Лыжник Большунов пропустит спринт на этапе Кубка мира в Давосе из-за недомогания

Перед стартом сезона он перенёс две операции из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

11 декабря, 10:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CW0lhbdKdVx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не примет участия в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом передаёт "Матч ТВ".

Спринтерская гонка свободным стилем пройдёт на этапе Кубка мира в Давосе сегодня.

Сообщается, что Большунов не сможет выйти на старт из-за лёгкого недомогания и лёгкой простуды. Также под вопросом его участие в воскресной гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.

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После этапов в финской Руке и норвежском Лиллехаммере Большунов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, набрав 245 очков. Он уступает только трёхкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо, у которого 281 балл.

Напомним, перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного канала зуба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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