"Ты точно русская?": Как в наших лыжах перед Олимпиадой появилась новая суперзвезда мирового масштаба В мировом спорте часто появляются новые лица, но пробиться на вершину за короткое время крайне сложно, почти невозможно. Каждый такой случай заслуживает отдельного внимания. 8 декабря, 17:08 Лыжница Вероника Степанова. Фото © Instagram / stepanova_nika01

Мужская лыжная сборная России уже приучила нас к постоянным победам на крупнейших соревнованиях. Александр Большунов на протяжении двух последних лет неизменно побеждает на престижнейшей многодневке "Тур де Ски" и в общем зачёте Кубка мира. Нередко наши спортсмены занимают весь пьедестал, оставляя соперникам лишь несколько мест в топ-10. При этом у женщин ситуация совсем не такая радужная.

Да, Юлия Ступак в минувшем сезоне выиграла серебро по итогам "Тур де Ски" и стала второй в общем зачёте Кубка мира. Наталья Непряева и Татьяна Сорина попадали в число призёров. Но на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе наша женская команда завоевала лишь одну медаль — серебро в эстафете. Маловато на фоне постоянных успехов лыжниц из Норвегии и Швеции.

Первая победа за 15 лет

Таким образом, долгожданная победа в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере стала настоящим прорывом. Шутка ли, на крупнейших международных соревнованиях наша женская команда не побеждала более 15 лет. Последним успехом было золото в олимпийском Турине в феврале 2006 года. Тогда победу в эстафете одержали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

Надо сказать, что к последнему этапу эстафеты в Лиллехаммере тройка призёров уже фактически определилась. Сборные России, Норвегии и Швеции серьёзно оторвались от преследовательниц. Наши тренеры во многом рискнули, поставив на заключительный пятикилометровый отрезок "необстрелянную" 20-летнюю Веронику Степанову, для которой эта эстафета вообще была первой во взрослой карьере.

Её соперницами были номинально второй номер сборной Норвегии Хелене Фоссесхолм и молодая шведка Моа Ульссон. В этой троице россиянка явно не выглядела фаворитом, но на выходе к стадиону ей удалось сделать мощнейшее ускорение и создать значительный просвет, который скандинавки так и не смогли ликвидировать.

🎞 Also the second Relay of the day was a close one 💥



How about that for a thrilling finish fight by the next generations great ones Veronika Stepanova 🇷🇺 Moa Olsson 🇸🇪 and Helene Marie Fossesholm 🇳🇴 !!#fiscrosscountry pic.twitter.com/mVavppzVau — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 5, 2021

Упорство и большие амбиции с юных лет

Вероника Степанова пока мало известна даже в России. У лыжницы нет странички в "Википедии", а в поисковиках при указании этого имени и фамилии в первую очередь выпадает полная тёзка спортсменки — психолог, ведущая популярного YouTube-канала с двумя миллионами подписчиков. Впрочем, уже сейчас нашей восходящей звезде прочат большое будущее.

— Вероника — молодая спортсменка, у неё всё впереди, если она будет работать, правильно тренироваться, тогда у неё всё получится. У Вероники есть перспективы, чтобы стать не только одним из лидеров сборной страны, но и мировых лыж, — считает член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Скупые данные о Веронике Степановой, которые можно найти в свободном доступе, гласят, что она родилась в январе 2001 года в городе Елизово Камчатского края. На лыжи встала в возрасте семи лет. В местной школе олимпийского резерва она выгодно выделялась даже на фоне парней — в первую очередь хорошей координацией, упорством и амбициями.

Свою первую победу Вероника одержала в 16 лет, выиграв золото на дистанции десять километров свободным стилем на национальных юношеских соревнованиях. В том же возрасте она дебютировала на международной арене. В феврале 2021 года в Финляндии Степанова завоевала две медали на юниорском чемпионате мира. Она показала лучший результат на своей любимой десятикилометровке свободным стилем, а также взяла серебро в составе эстафетной команды.

Дебют Степановой в Кубке мира пришёлся на середину марта 2021 года, когда она приняла участие в двух личных гонках в швейцарском Энгадине. Тогда россиянка не показала выдающихся результатов, став 40-й в масс-старте и 27-й в гонке преследования. И вот в нынешнем сезоне в Лиллехаммере лыжница получила ещё один шанс и сполна им воспользовалась. В Норвегии она не сумела пройти квалификацию в спринте, стала 17-й в гонке на десять километров свободным стилем с раздельным стартом, но зато в эстафете поразила весь спортивный мир своим неожиданным триумфом.

В сборной не сомневались в способностях Степановой

На первый взгляд, доверить Степановой последний этап в эстафете было крайне рискованным шагом, но в сборной России говорят, что были уверены в юной дебютантке. По словам тренера нашей команды Сергея Турышева, в спринтерских способностях Вероники никто не сомневался.

— Вероника Степанова пусть и молода, но она хорошо бегает спринт. Где-то в глубине души закрадывалась мысль, что мы можем! А в итоге получилось так, что мы уверенно победили. Тренерский штаб не боялся, отдавая Веронике последний этап, — отметил специалист.

Сама Степанова после финиша рассказала, что совсем не волновалась перед ответственным стартом. Представитель тренерского штаба сборной России Егор Сорин посоветовал ей на финише представить, что она бежит с флагом в руке, и это помогло.

— Сейчас очень редко волнуюсь. Выход на старт четвёртого этапа был похож на выход на дистанционную гонку в юниорской сборной. <...> Перед стартом мне Егор Сорин сказал, чтобы на финише я вспомнила гимн и флаг, это будет очень патриотично. И я вспомнила об этом, представила, что финиширую с флагом. Надеюсь, в следующий раз так и получится, — говорит 20-летняя лыжница.

Выступление Вероники высоко оценила и президент ФЛГР Елена Вяльбе. Она назвала спортсменку великолепной эстафетчицей, каких у нас давно не было. Кроме того, 14-кратная чемпионка мира отметила, что для успеха в олимпийском Пекине Степановой нужно подтянуть горную подготовку.

— Вероника доказала, что она настоящая эстафетчица. В прошлом сезоне мы все восхищались её финишем на чемпионате России в эстафете. Таких эстафетчиц у нас давно не было. Одно жаль — она не так хорошо себя чувствует в горах, а следующие две Олимпиады в горах. Поэтому будем с ней над этим работать. У нас есть две-три молодые перспективные девчонки, в которых мы видим наше будущее, — заявила Вяльбе.

Открытость и знание английского

Примечательно, что Степанова разительным образом отличается от других российских спортсменов, которые мало улыбаются на публике и из-за языкового барьера почти не общаются с иностранными коллегами. Вероника всегда на позитиве, хорошее знание английского позволяет ей поддерживать дружеские отношения с соперницами, в том числе с Фоссесхолм, которую она обыграла на финише эстафеты. В ходе этапа в Лиллехаммере она поздравила с медалью лидера мировых лыж норвежку Терезу Йохауг, которая весьма удивилась такой активности россиянки.

— К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, Хелене Мари Фоссесхолм. В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: "Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?" — рассказала Степанова.

Нельзя не отметить, что Вероника активно ведёт свой инстаграм. Пока на её страничку подписано только 26,7 тыс. человек, но это число явно будет постоянно расти. Лыжница, обладающая яркой экзотической внешностью и спортивной фигурой, не боится выкладывать фотографии в купальнике с летних курортов. А ведь ещё недавно Вяльбе запрещала лыжникам пользоваться соцсетями во время соревнований.

Ставку нашего лыжного руководства на молодёжь можно только приветствовать. Вот в биатлоне у россиянок сейчас совсем плохо с результатами, но никаких признаков ротации даже и не видно. Очень напрашивается приглашение в основную команду двукратной чемпионки мира среди юниорок Анастасии Шевченко. На прошлой неделе 22-летняя спортсменка выиграла золото и серебро на этапе Кубка IBU в Норвегии и возглавила общий зачёт, но на Кубок мира её не вызвали.

— Конечно, молодые должны вести себя открыто. Приятно, что лыжница Степанова открытая и не закрывается даже после поражений. <...> Мы должны радоваться, кайфовать от этого, а мы постоянно воюем, — отметил бывший президент СБР Владимир Драчёв, сожалеющий, что в биатлонной сборной не идут по пути лыжников.

Хочется пожелать Степановой, чтобы триумф в эстафете не стал для неё единичной вспышкой. Будем ждать от неё новых побед, в том числе и на Олимпиаде в Пекине. Да и в нашем биатлоне пора переходить с тёмной полосы на светлую. Привлечение талантливой молодёжи может стать одним из рецептов успеха.

Авторы Роман Фейгин