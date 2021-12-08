Байден предупредил о "серьёзных последствиях" в случае "российского вторжения" на Украину

Президент США Джозеф Байден предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности ввести суровые экономические санкции в случае вторжения на Украину. Об этом сообщил журналистам в среду сам американский лидер, комментируя прошедший онлайн-саммит с его российским коллегой.

"Мой собеседник был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьёзные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было", — сказал Байден.