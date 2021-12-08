Байден предупредил о "серьёзных последствиях" в случае "российского вторжения" на Украину
Американский лидер рассказал, в каком ключе обсуждал украинский кризис с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе онлайн-саммита во вторник.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден © Kremlin
Президент США Джозеф Байден предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности ввести суровые экономические санкции в случае вторжения на Украину. Об этом сообщил журналистам в среду сам американский лидер, комментируя прошедший онлайн-саммит с его российским коллегой.
"Мой собеседник был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьёзные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было", — сказал Байден.
Он добавил, что понимает, что Россия не оставит это без ответных мер.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.
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