Переговоры Путина и Байдена продлились чуть больше двух часов
Сегодняшний разговор двух лидеров стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента.
В ходе встречи с Президентом США Джозефом Байденом (в режиме видеоконференции) © Kremlin.ru
Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которое проходило во вторник по видеосвязи, завершилось около 20.12 по Московскому времени. Таким образом, переговоры двух лидеров продлились чуть больше двух часов.
В Кремле не анонсировали никаких заявлений или совместных брифингов по итогам встречи, а вот Байден, как писали американские СМИ, намерен подвести некоторые итоги в ходе заявления для прессы.
Как уже писал Лайф, на встрече планировалось обсудить напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Ожидалось, что главы государств могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.
Напомним, что сегодняшний разговор двух лидеров стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее они трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.
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