Переговоры Путина и Байдена продлились чуть больше двух часов

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которое проходило во вторник по видеосвязи, завершилось около 20.12 по Московскому времени. Таким образом, переговоры двух лидеров продлились чуть больше двух часов.

В Кремле не анонсировали никаких заявлений или совместных брифингов по итогам встречи, а вот Байден, как писали американские СМИ, намерен подвести некоторые итоги в ходе заявления для прессы.

Как уже писал Лайф, на встрече планировалось обсудить напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Ожидалось, что главы государств могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.