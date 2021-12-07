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Сбой зафиксирован в работе Disney, Tinder и Facebook

Неполадки наблюдаются у пользователей из CША, Британии, Индии, России и других стран.

7 декабря, 17:06

Фото © Pixabay

Сбой зафиксирован в работе Amazon Web Services, который повлёк за собой неполадки у ряда сервисов, включая Facebook, Disney и Tinder. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего отключения на популярных сетевых ресурсах.

Так, пользователи Tinder сообщают о сложностях с отправкой сообщений, а также работой веб-сайта и приложения. Юзеры Facebook не могут обновить ленту, а также открыть сайт и приложение. В случае с Disney речь идёт о проблемах при соединении с сервером. Неполадки наблюдаются у пользователей из CША, Британии, Индии, России и других стран.

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А 3 декабря глобальный сбой произошёл в работе Telegram. Наибольшее число жалоб поступало из России, Украины и Белоруссии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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