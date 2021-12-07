Учёные: Пациенты с шизофренией умирают от коронавируса в пять раз чаще
Кроме того, вероятность смерти от ковида оказалась в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 раза выше у людей с депрессией.
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Исследователи из Манчестерского университета узнали, как психотические расстройства личности влияют на протекание ковида. Оказалось, что шизофреники в пять раз чаще умирают от CoViD-19 и в три раза чаще попадают в больницу. А среди людей, которые были госпитализированы с коронавирусом, более половины пациентов с психотическими расстройствами (52,6%) не выжили по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было тяжёлых заболеваний психики.
"У пациентов с психотическими расстройствами вероятность смерти от коронавируса в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжёлых психических заболеваний. Вероятность смерти от коронавируса оказалась в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 раза выше у людей с серьёзным депрессивным расстройством", — говорится в исследовании учёных, опубликованном в журнале "Молекулярная психиатрия".
Исследование проводилось на материале британского Биобанка, который представляет собой базу данных с генетической информацией, сводками об образе жизни и состоянии здоровья полумиллиона участников-добровольцев из Великобритании. У 1925 из них была зарегистрирована шизофрения или другие психотические расстройства, у 1483 человек — биполярное расстройство и у 41 448 — серьёзная депрессия.
К слову, на состояние психики влияет и сам коронавирус. Лайф уже писал, что головная боль, депрессия, бессонница — последствия ковида, которые нарушили жизнь 99% переболевших.
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