"Много внезапных смертей": Врачи раскрыли правду о постковидном синдроме По словам медиков, ковид может привести к летальному исходу спустя многие месяцы после выздоровления. 2 декабря, 12:56 Фото © Shutterstock

Некоторые переболевшие ковидом попадают в реанимацию с постковидным синдромом, рассказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Максим Яковлев на конференции, посвящённой реабилитации после коронавируса. Его коллега, кардиолог, глава НМИЦ имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто заверил, что ковидная история для большинства пациентов отнюдь не заканчивается с выздоровлением. По его словам, как минимум 10% тяжело болевших ещё долго нуждаются в постоянном наблюдении врачей и для многих это вопрос жизни и смерти.

Чаще они умирают от сердечно-сосудистых нарушений, и мы это видим, нарушения связаны с разными причинами, в основном это травматические нарушения, тромбоэмболические. Довольно много пишут о поражении миокарда воспалительной природы, о миокардитах. И мы видим очень много внезапных смертей, к сожалению, у лиц молодого возраста Евгений Шляхто Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России

Медики привели внушительный список последствий ковида: начиная от бессонницы и проблем с вниманием и памятью и заканчивая нарушениями сердечного ритма, тромбозами и лёгочным фиброзом (это так называемые шрамы на лёгких, из-за которых они теряют эластичность). Как сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева, у 7% переболевших коронавирусом примерно через год выявляют сахарный диабет. Она отметила, что пока не доказана связь этого явления с ковидом, но это интересный факт, требующий изучения.

Реабилитация после коронавируса и постковидный синдром — две совершенно разные вещи, подчеркнул заместитель директора Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили. Человека с постковидным синдромом не нужно "восстанавливать", его нужно лечить, пояснил он. По его словам, проявления этой болезни сохраняются более 12 недель после перенесённого CoViD-19. Врач также выразил мнение, что во многом пациент страдает из-за того, что его "не совсем правильно" лечили во время самой инфекции.

Я говорю не про протоколы лечения Минздрава, а про то, что происходит реально на местах, когда до сих пор страшный перегиб с антибиотиками, с глюкокортикостероидами, с антикоагулянтами. Про эти тромбозы, про которые все говорят... Пациентам дают антикоагулянты, а потом резко их прекращают. Даже если вы здоровому человеку назначите гепарин, а потом отмените, у него будет то же самое. Мне кажется, есть некая избыточность применения этих препаратов и части постковидных осложнений можно было бы избежать, если правильно лечить самих пациентов с CoViD-19 Симон Мацкеплишвили Заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова

Участники конференции посетовали, что нынешний официальный регламент постковидной реабилитации не предусматривает лекарственного обеспечения переболевших. А меж тем, по их словам, медики усиленно изучают всевозможные препараты на предмет их эффективности при постковидном синдроме и самом ковиде.

Директор НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой Александр Лила обратил внимание, что для лечения коронавируса оказались очень полезны лекарства, которые назначают людям с ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями. В свою очередь пульмонолог, завкафедрой Южно-Уральского государственного медицинского университета Галина Игнатова поделилась данными о том, что при ковидной пневмонии помогают препараты, которые устраняют в лёгких избыток гиалуроновой кислоты. Из-за этого вещества усиливается отёк и выделения становятся более вязкими, объяснила она. Доктор медицинских наук рассказала о недавних исследованиях препарата "Лонгидаза". Его назначают в том числе при пневмофиброзе, туберкулёзе и других проблемах с лёгкими. По словам профессора Игнатовой, этим средством лечили (или, лучше сказать, восстанавливали) несколько десятков бывших пациентов ковидного госпиталя. Она подчеркнула, что все они болели тяжело и у них были остаточные изменения в лёгких.

Мы увидели в группе, которая шла на препарате, улучшение и через два с половиной месяца, и через шесть месяцев. Сатурация у этих пациентов тоже стала значительно лучше, чем у тех пациентов, которые препарата не получали. Особо хочу подчеркнуть, что более выраженный эффект отметили у тех пациентов, которые были более тяжёлыми и имели более нарушенную функцию лёгких при попадании в стационар Галина Игнатова Главный внештатный специалист, пульмонолог УрФО, заведующая кафедрой Южно-Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор

Медики также призвали более индивидуально решать вопрос о необходимости вакцинации каждого человека, особенно при наличии у него хронических болезней. К примеру, по их мнению, людям с артритом можно идти на прививку только с одобрения ревматолога. Однако в целом врачи сошлись во мнении, что пользы от вакцинации больше, чем потенциальных рисков. В НМИЦ эндокринологии в связи с этим поведали, что сравнили репродуктивную функцию привитых и переболевших мужчин. Как заявила глава центра Наталья Мокрышева, ковид оказался куда более серьёзной угрозой для мужского здоровья, чем вакцина. Точнее, вакцинация вообще не представляет никакой угрозы.

Авторы Александр Бочаров