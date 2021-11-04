"Минимальная смертность": Учёные раскрыли данные об умерших от ковида после вакцинации По опубликованным научным данным, есть люди, для которых прививка не повышает шансы пережить пандемию. Но, по мнению известного эксперта, их количество мизерно. 3 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В авторитетном издании Lancet опубликовали данные об умерших от ковида после прививки в Шотландии. Согласно статье, по состоянию на 18 августа 2021 года там полностью вакцинировались от коронавируса 3 миллиона 273 тысячи человек, и это более 70% тех, кому положено привиться. То есть страна достигла коллективного иммунитета. Два миллиона человек выбрали препарат Astrazeneca, а миллион предпочли Pfizer.

Как сказано в журнале, из всего этого количества привитых людей от коронавируса впоследствии умерли 236 человек. Это семь тысячных процента. Все они получили положительный результат ПЦР-теста в течение двух недель после второго укола. У 195 из них CoViD-19 в свидетельстве о смерти указан как основная причина летального исхода, у остальных — как сопутствующая. Большинство умерших (188) — это те, которые прививались "Астразенекой".

Любопытно, что немногие — 41 тысяча шотландцев — вакцинировались препаратом Moderna и среди них не умер ни один.

Секвенирование ковидного генома — то есть определение штамма — удалось сделать 106 умершим. У 101 человека это — "дельта", у остальных — "альфа".

Но больше всего объединяют этих людей две детали: пожилой возраст и множество сопутствующих болезней. Большинство умерших были старше 75, средний возраст — 79 с половиной лет. И в свидетельстве о смерти у них, помимо ковида, значится как минимум один, а то и восемь других диагнозов. Чаще всего это хроническая болезнь почек, сахарный диабет второго типа, проблемы с сердцем, хроническая обструктивная болезнь лёгких. Список довольно обширен.

Для создания полной картины авторы статьи сочли нужным привести сравнение уровня смертности от ковида среди привитых и непривитых. Самое разительное отличие выявили в категории людей старше 80 лет: среди привитых этого возраста умирает 14 человек на каждые 10 тысяч, среди непривитых — 420 человек. Внушительная разница наблюдается и среди людей от 65 до 79 лет: из привитых четыре умерших на 10 тысяч человек против 64 умерших непривитых на те же 10 тысяч. В категории от 18 от 64 разница уже не столь велика: из непривитых умирает три человека на 10 тысяч, из привитых этот показатель составляет 0,8. Таковы особенности математического подсчёта: "0,8 человека".

В августе 2021 года главврач Коммунарки Денис Проценко сообщал, что в России показатель смертности от ковида среди непривитых в четыре раза выше, чем среди привитых.

А в Великобритании недавно Управление национальной статистики опубликовало свой отчёт по смертности, и из него следует, что у непривитых риск умереть от ковида в 32 раза выше, чем у привитых. Из тех, которые получили обе дозы вакцины, на 100 тысяч человек умирает 26, у получивших один укол — 105, у не получивших вообще — 849. Более того, исходя из данных ведомства, прививка от ковида втрое уменьшает вероятность смерти и от других болезней.

Все эти данные Лайфу прокомментировал известный патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

Александр Эдигер патологоанатом, клинический фармаколог

— Цифры, приведённые в Lancet, говорят о минимальной, даже сверхминимальной смертности от ковида, связанной с вакцинацией. Вообще смертность от переносимого ковида как заболевания и после вакцины — подчёркиваю, не вследствие, а после вакцинации — должна быть чрезвычайно тщательно расследована. Я видел уже достаточно много случаев, когда смерть после той или иной прививки — это касается западного материала и отчасти российского материала — могла наступить вне всякой связи с тем, была ли проведена вакцинация или нет. Она могла быть связана с тяжелейшими фоновыми соматическими заболеваниями.

"Провокационные оценки"

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Я предложил бы перестать развлекаться с сопоставлением статистических данных. Это связано с тем, что статистика, набираемая в разных странах, в том числе и в России, отличается разными методологическими критериями сбора первичной информации. Это означает, что мы не можем это слить в некую единую информационную матрицу. И поэтому любые оценки статистики, тем более сравнительные оценки, будут носить субъективный и иногда провокационный характер.

— Мне неизвестны валидные данные статистики по смертности от ковида как по регионам, так и всероссийские. Это, скорее всего, связано с тем, что у нас продолжает существовать статистический разнобой в области подходов к сбору этой информации и, самое главное, — к её оценке.

— Если мы говорим, например, о Великобритании и России, и возьмём одну и ту же возрастную группу, скажем, 75+, и выделим среди них одну и ту же группу людей с артериальной гипертензией или с тяжёлым атеросклерозом периферических сосудов, то мы немедленно столкнёмся с таким несущественным обстоятельством, как способы терапии. Совершенно очевидно, что в значительной мере эти способы терапии будут различаться, и, соответственно, будут различаться и результаты.

"Не всегда можно винить ковид"

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Хочу уточнить: если мы имеем дело с тяжёлым хроническим больным, у которого тяжёлый сахарный диабет, тяжёлая ситуация с сердечно-сосудистой системой и который заболевает даже лёгкой формой ковида, у него огромные шансы, к сожалению, умереть, и в этой ситуации мы далеко не всегда можем обвинить ковид и выявить причинно-следственную связь "ковид — смерть". Ковид может оказаться в ситуации либо взаимного отягощения, так называемой коморбидной ситуации, либо заболеванием зачастую не более чем сопутствующим.

— Если в связи с этим у кого-то возникнет фантазия зачислить этот случай в ковидную статистику, то тогда это ухудшит эту ковидную статистику, и у меня есть серьёзнейшее ощущение, что это происходит в том числе и сейчас.

— Если мы имеем тяжёлую форму заболевания, пожилой возраст, старшую возрастную группу, если мы имеем детали образа жизни, связанные с белковым дефицитом, дефицитом йода или с иммунодефицитом, который не описывается только возрастной группой, а связан с перенесёнными тяжёлыми заболеваниями, мы получаем классическую группу риска, которую почти невероятно вывести, например, из тяжёлого ковида. Они составляют огромное большинство умерших от ковида, в том числе в стационарах.

"Вакцина никогда не даст нулевую заболеваемость"

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— У нас почему-то существует патологическое желание изобрести панацею. Особенно когда на это нет времени, а самое главное — нет интеллектуальных ресурсов. Почему-то осторожно предположили, что вакцинация, причём разовыми вакцинами, приведёт к нулевому уровню заболеваемости среди вакцинированных. Это глупость. Эта глупость тиражируется, её, к сожалению, исповедует масса облечённых властью немедиков, которые распространяют все эти настроения.

— Вакцина не является панацеей. Результат зависит от массы обстоятельств проведения вакцинации. И она никогда не даст нам нулевую заболеваемость у вакцинированных.

— Если у меня некая медицинская деятельность, в частности та же вакцинация, почти в три раза снижает смертность от заболевания X, я буду заниматься этой вакцинацией 100%. Это моё врачебное убеждение.

Авторы Адель Романенкова