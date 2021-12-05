Заслуженный врач РФ Серебрянский объяснил, почему пандемия стала опасной для сердечников

Из-за пандемии коронавируса у многих поднялся уровень стресса, что негативно влияет на людей с кардиологическими заболеваниями. Об этом рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский.

"Сегодня чаще у людей наблюдается мигрень, чаще бывают гипертонические кризы, чаще бывает острый коронарный синдром — предвестник инфаркта. Нередко бывают и мозговые инсульты. Здесь во многом виноват стресс, который появился на фоне пандемии", — приводит его слова "Газета.ru".

Среди причин стресса медик назвал как влияние вируса на экономику, ведь люди теряют работу, цены растут, а стабильности до сих пор нет, так и саму инфекцию. Особенно риски возросли для пожилых людей, добавил доктор.