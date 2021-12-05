Заслуженный врач РФ Серебрянский объяснил, почему пандемия стала опасной для сердечников
Особенно риски возросли для пожилого населения, добавил доктор медицинских наук. У людей, помимо прочего, наблюдаются мигрень и гипертонические кризы.
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Из-за пандемии коронавируса у многих поднялся уровень стресса, что негативно влияет на людей с кардиологическими заболеваниями. Об этом рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский.
"Сегодня чаще у людей наблюдается мигрень, чаще бывают гипертонические кризы, чаще бывает острый коронарный синдром — предвестник инфаркта. Нередко бывают и мозговые инсульты. Здесь во многом виноват стресс, который появился на фоне пандемии", — приводит его слова "Газета.ru".
Среди причин стресса медик назвал как влияние вируса на экономику, ведь люди теряют работу, цены растут, а стабильности до сих пор нет, так и саму инфекцию. Особенно риски возросли для пожилых людей, добавил доктор.
Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки новой волны коронавируса. По его мнению, в декабре всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, имеющий противоэпидемический эффект.
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