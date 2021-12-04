Вирусолог Альтштейн увидел в штамме "омикрон" шанс на окончание пандемии ковида

Появление омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии, полагает вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с радио Sputnik эксперт отметил, что на распространение этого варианта ковида уйдёт около полугода.

"У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведёт к тяжёлому заболеванию", — пояснил специалист.

Альтштейн напомнил, что "омикрон" уже обнаружили примерно у сотни человек, но никто из них не умер. Вместе с тем эксперт признал, что его гипотезу легко оборвать, ведь новый штамм возможно, ещё не дошёл до пожилых людей. Но пока он не производит впечатления вируса, страшного по своим последствиям, подчеркнул профессор.

"Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более лёгкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более лёгкое. "Дельта" уйдёт, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия", — продолжил рассуждать вирусолог.

По словам Альтштейна, сейчас от ковида умирает примерно 3% заражённых. Если уровень летальности коронавируса снизится к показателям гриппа, можно будет считать, что пандемия закончена, уточнил эксперт.

"Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном", — заключил профессор.