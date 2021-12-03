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ВОЗ: Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в 38 странах

Речь идёт о государствах, расположенных во всех шести регионах Всемирной организации здравоохранения.

3 декабря, 14:48

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Новый штамм коронавируса "омикрон" на настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Мы получили сообщения из 38 стран", — отметила она.

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Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация уже признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили. Тем временем у прибывших 3 декабря из Африки россиян обнаружили ковид, однако какой именно штамм — пока выясняется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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