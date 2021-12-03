ВОЗ: Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в 38 странах
Речь идёт о государствах, расположенных во всех шести регионах Всемирной организации здравоохранения.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Новый штамм коронавируса "омикрон" на настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
"Мы получили сообщения из 38 стран", — отметила она.
"Там столько мутаций, что ему нехорошо": Вирусолог Альтштейн спрогнозировал дальнейшую судьбу штамма "омикрон"
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация уже признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили. Тем временем у прибывших 3 декабря из Африки россиян обнаружили ковид, однако какой именно штамм — пока выясняется.
Комментариев: 0