Новый корпус больницы Святого Георгия в Петербурге примет первых пациентов в декабре

С середины декабря этого года заработает новый корпус городской больницы Святого Георгия в Петербурге. Его открытия давно ждут персонал и жители Северной столицы. По словам главного врача Валерия Стрижелецкого, это станет большим подарком медработникам. О том, что изменится в работе учреждения, он рассказал газете "Петербургский дневник".

"Две трети наших специалистов — это хирургический профиль, у нас большие возможности, отличные технологии. За период пандемии количество операций уменьшилось в пять раз. Для специалистов нашего профиля это тяжело. Все врачи стали инфекционистами, но все очень соскучились по обычной мирной работе. Ввод в строй нового корпуса для больных с коронавирусной инфекцией позволит вернуться к нашей обычной работе", — поделился мнением Стрижелецкий.

Сообщается, что новый корпус рассчитан на 405 коек для инфекционных больных, для планового лечения там будут доступны 302 койки. По словам главврача, он начнёт функционировать сразу после открытия. А старое здание, где проходили лечение ковид-пациенты, подготовят для плановой работы.