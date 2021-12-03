У двух вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили ковид

У двух российских туристов, вернувшихся на родину из ЮАР 3 декабря частным рейсом, выявили коронавирус. Его штамм сейчас устанавливается. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилёте, в настоящее время госпитализированы", — говорится в сообщении.