У двух вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили ковид
Пока не известно, каким штаммом заразились граждане. Напомним, что ЮАР стала источником новой вариации "омикрон".
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У двух российских туристов, вернувшихся на родину из ЮАР 3 декабря частным рейсом, выявили коронавирус. Его штамм сейчас устанавливается. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилёте, в настоящее время госпитализированы", — говорится в сообщении.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. На территории РФ "омикрон" пока не выявили.
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