Диетолог Соломатина предупредила о риске рака при передозировке витаминов

Склонность к самолечению способна привести к плачевным последствиям. Витамины считаются безвредными добавками, которые никак не могут навредить здоровью, и поэтому скупаются в аптеках в непомерных количествах. К сожалению, в данной ситуации принцип "чем больше, тем лучше" не работает. Об этом предостерегла диетолог Елена Соломатина в разговоре с журналистами газеты "Вечерняя Москва".

"Многие боятся авитаминоза, хотя такого не бывает практически в наших условиях. Некоторые пытаются с помощью витаминов победить состояние усталости и раздражительности, повысить работоспособность. Кто-то принимает профилактически, чтобы избежать каких-то вирусов. И, таким образом, бывает, что люди вызывают передозировку", — пояснила эксперт.

Один из ярких примеров — это переизбыток витамина С. Как рассказала Соломатина, при потреблении его в большом количестве можно запросто спровоцировать у себя аллергию и даже крапивницу. В наихудшем варианте — камни в почках. С другими добавками дела обстоят так же. Витамины E, D и A безобидны, только если есть показания к их применению и соблюдается дозировка. В противном случае пострадает печень — это проявится в слабости, приступах усталости и спутанности сознания, отметила врач. Известно, что витамин А является профилактикой онкологии, но при его переизбытке всё выходит ровно наоборот.

"Он является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии. По сути, в общем, это касается любых витаминов, потому что так или иначе каждый может навредить по-своему", — сказала эксперт.

Беременным следует с большой внимательностью относиться к разного рода добавкам. Например, предупредила Соломатина, хотя витамин D положительно влияет на формирование скелета ребёнка, он же может и навредить, если превысить допустимую дозировку. А переизбыток витамина E способен привести к выкидышу. Чтобы избежать негативных последствий от витаминной терапии, необходимо сначала сдать анализы.