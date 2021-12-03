В Москве первой дозой вакцины от коронавируса привились почти 6,4 млн раз

В столице первым компонентом вакцины от ковида привились 6,39 млн раз, а уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в городе подскочил до 72,1%, следует из опубликованных на портале "Стопкоронавирус.рф" данных.

"По данным на 3 декабря, 6 387 147 — вакцинация первым компонентом, 5 822 241 — полная вакцинация, 72,1% — коллективный иммунитет", — говорится в сообщении.