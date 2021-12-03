В Москве первой дозой вакцины от коронавируса привились почти 6,4 млн раз
Более 5,8 миллиона жителей столицы завершили полную вакцинацию.
Фото © Pexels
В столице первым компонентом вакцины от ковида привились 6,39 млн раз, а уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в городе подскочил до 72,1%, следует из опубликованных на портале "Стопкоронавирус.рф" данных.
"По данным на 3 декабря, 6 387 147 — вакцинация первым компонентом, 5 822 241 — полная вакцинация, 72,1% — коллективный иммунитет", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в России выявили менее 33 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. В антилидерах по числу заражённых снова Москва, Петербург и Подмосковье — 3304, 2609 и 1813 больных соответственно.
Комментариев: 0