В России выявили менее 33 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России подтверждено 32 930 случаев новой коронавирусной инфекции. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с пандемией, в стране за всё время заразилось ковидом 9 736 037 человек.

В антилидерах по числу заражённых снова Москва, Петербург и Подмосковье — 3304, 2609 и 1813 больных соответственно. Число вылечившихся после коронавируса жителей РФ возросло за сутки на 36 514. Всего с начала пандемии врачи поставили на ноги 8 436 631 инфицированного. За сутки скончалось 1217 пациентов, летальных исходов за всё время 278 857.