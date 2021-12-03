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В России выявили менее 33 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

За это же время врачи поставили на ноги 36 514 инфицированных.

3 декабря, 07:53

Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей

За последние сутки в России подтверждено 32 930 случаев новой коронавирусной инфекции. Согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с пандемией, в стране за всё время заразилось ковидом 9 736 037 человек.

Фото © СтопКоронавирус.РФ

Фото © СтопКоронавирус.РФ

В антилидерах по числу заражённых снова Москва, Петербург и Подмосковье — 3304, 2609 и 1813 больных соответственно. Число вылечившихся после коронавируса жителей РФ возросло за сутки на 36 514. Всего с начала пандемии врачи поставили на ноги 8 436 631 инфицированного. За сутки скончалось 1217 пациентов, летальных исходов за всё время 278 857.

Глава "Вектора" Семёнов — о возможности соединения ковида и Эболы: Как русалка с конём

Глава "Вектора" Семёнов — о возможности соединения ковида и Эболы: Как русалка с конём

Ранее глава Всемирной медассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм ковида "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал непрофессиональными паникёрами сравнивающих омикрон-штамм с Эболой. Экс-парламентарий призвал дождаться новых результатов исследования этой разновидности вируса и не делать преждевременных выводов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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