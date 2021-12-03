Глава "Вектора" Семёнов — о возможности соединения ковида и Эболы: Как русалка с конём

Коронавирус не может соединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, однако для человека есть опасность одновременного заражения этими болезнями. Исход при этом будет неблагоприятным, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.

"Объединение Эболы с коронавирусом — это что-то из области дешёвой голливудской фантастики. Не может вариант коронавируса — ни "омикрон", ни "альфа", ни "дельта", ни "тета", ни любой другой будущий — соединиться с вирусом Эболы подобно так же, как не может русалка с конём давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному", — пояснил Семёнов в беседе с РИА "Новости".

Эксперт пояснил, что у Эболы и коронавируса отличается генетическая структура. У первого она похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой хранится генетическая информация, а у второго — на волосатый шарик, поэтому соединиться между собой они никак не могут. Однако человек может одновременно подхватить оба вируса. Спрогнозировать исход в таком случае невозможно, но, вероятнее всего, он будет крайне неблагоприятным, подчеркнул Семёнов.