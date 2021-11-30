Заслуженный врач РФ Каган предупредил о риске "твиндемии" в стране
За "год отдыха" коллективный иммунитет к другим респираторным вирусам снизился, что уже отражается на количестве заболевших, уточнил медик.
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Помимо высокой заболеваемости коронавирусом в России наблюдается увеличение числа случаев ОРВИ. Всё это может привести к "твиндемии", предупредил заслуженный врач РФ Михаил Каган.
Он напомнил, что в прошлом году благодаря принятым мерам создалось впечатление, что другие респираторные вирусы как бы исчезли, однако многие эксперты подмечали, что они вернутся в 2021-м.
"Сейчас врачи обеспокоены возможной "твиндемией", то есть сочетанием нынешнего подъёма CoViD-19 и эпидемии гриппа", — приводит его слова "Газета.ru".
В нынешнем году из-за ослабления противоэпидемических мер выросла заболеваемость респираторными вирусами, на это повлияло и значительное снижение коллективного иммунитета к гриппу и другим ОРВИ из-за "года отдыха". И теперь как никогда важно получить вакцину и от гриппа, и от коронавируса.
"Эти вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу, и при этом не возрастает частота побочных реакций", — добавил медик.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об усилении действия вакцин от ковида и гриппа при совместном применении. Так он отреагировал на разрешение Минздрава РФ одновременно использовать "Спутник лайт" и вакцины против гриппа.
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