Главный инфекционист ФМБА Никифоров заявил о возвращении гриппа А "с новыми силами"
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При этом, по словам эксперта, болезнь не сможет вытеснить коронавирус, хоть они и имеют одну и ту же "прокормочную базу".
Грипп А перегруппировался в связи с ситуацией с коронавирусом и вернулся в регионы с новыми силами. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с "Тульской службой новостей".
"Как я и говорил полгода назад, грипп не может пропасть, поэтому инфекция перегруппировалась и пришла в регионы с новыми силами. Вообще природа не терпит доминирования одного вируса в течение нескольких лет. Грипп так легко победить нельзя", — сказал эксперт.
При этом специалист отметил, что грипп А и коронавирус имеют одну "прокормочную базу", однако это не значит, что болезнь снизит заболеваемость CoViD-19. Никифоров подчеркнул, что сейчас ситуация может только ухудшиться, особенно для непривитых людей. По его словам, коронавирус можно будет победить лишь в том случае, если все вакцинируются и переболеют. Кроме того, важно сделать и прививку от гриппа.
"Я уверен, что заболели те, кто не прививался. Сейчас недоверия к вакцинам от гриппа быть не должно, так как они полностью проверены. Я думаю, никому не хочется где-нибудь в середине зимы заболеть и гриппом, и CoViD-19", — заключил инфекционист.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает эффект. В конце октября Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.