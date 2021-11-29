Главный инфекционист ФМБА Никифоров заявил о возвращении гриппа А "с новыми силами"

Грипп А перегруппировался в связи с ситуацией с коронавирусом и вернулся в регионы с новыми силами. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с "Тульской службой новостей".

"Как я и говорил полгода назад, грипп не может пропасть, поэтому инфекция перегруппировалась и пришла в регионы с новыми силами. Вообще природа не терпит доминирования одного вируса в течение нескольких лет. Грипп так легко победить нельзя", — сказал эксперт.

При этом специалист отметил, что грипп А и коронавирус имеют одну "прокормочную базу", однако это не значит, что болезнь снизит заболеваемость CoViD-19. Никифоров подчеркнул, что сейчас ситуация может только ухудшиться, особенно для непривитых людей. По его словам, коронавирус можно будет победить лишь в том случае, если все вакцинируются и переболеют. Кроме того, важно сделать и прививку от гриппа.