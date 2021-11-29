Лев Лещенко раскритиковал россиян за веру в "кухонные" слухи о вакцинации
Пока у артиста сохраняется высокий уровень антител после болезни, но он не исключает, что в будущем вакцинируется.
Фото © ТАСС / Евгений Стукалин
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что в серьёзность коронавируса мешает поверить российская бесшабашность плюс "кухонная" информация. Об этом он поведал в интервью kp.ru.
"Главная причина, я считаю, — наша российская бесшабашность. Мы знаем массу таких примеров и в нашем окружении", — подчеркнул артист.
По мнению Лещенко, чтобы люди в России поверили в настоящую опасность коронавируса, им обязательно нужно переболеть. Также он предупредил, что вакцинированные переносят болезнь без летального исхода, а "непривитые люди плохо заканчивают, к сожалению большому".
"Беда ещё в том, что очень много информации такой — кухонной, о том, что вакцинация влияет на генетику и прочее... Ну, естественно, всё влияет. Но лучше сохранить жизнь, не пользоваться какими-то слухами, а прислушаться к советам врачей, профессионалов", — добавил певец.
Теперь, по словам Лещенко, он обязательно говорит об этом, когда встречается со зрителями.
Сам артист переболел коронавирусом полтора года назад. Пока у него сохраняется высокий показатель антител, но он не исключает возможности вакцинации в будущем.
"Пока у меня антитела после болезни в нужном количестве сохраняются. Но я сразу же привьюсь, как только появится такая необходимость", — подытожил Лещенко.
Ранее Лайф рассказывал, что Лещенко перенёс четыре сердечных приступа после победы над коронавирусом. Однако каждый раз после помощи врачей он возвращался к работе.
Комментариев: 3
Вы так народ распугиваете... Лучше привлекать народ правильной работой с контентом.. Изза этого отписываются..
В точку !
Все правильно говорит !