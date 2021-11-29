Конкурс за попадание в финал проекта "Твой ход" составил почти 600 человек на место
Как отметил замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков, участникам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы.
Открытие финала конкурса "Твой ход". Фото © Пресс-служба конкурса
Конкурс за попадание в финал первого всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" составил почти 600 человек на место. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков. Мероприятие пользуется популярностью.
"Проект впервые стартовал в этом году, но стал уже одним из самых массовых конкурсов платформы "Россия — страна возможностей". Конкурс за попадание в финал составил почти 600 человек на место", — сказал он.
В течение трёх дней тысяча учащихся из 76 регионов страны демонстрируют навыки и знания, умения и опыт, чтобы одержать итоговую победу, заметил Сериков.
"Вам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы, которые стоят перед вузами и вами как представителями российской молодёжи", — отмечал ранее Сериков, приветствуя участников.
Напомним, по итогу конкурса жюри выберет 200 победителей, которые получат премии в размере одного миллиона рублей. Для участия в конкурсе "Твой ход" зарегистрировалось свыше 560 тысяч студентов. При этом организаторы ожидали такое большое количество людей.
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