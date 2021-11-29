Конкурс за попадание в финал проекта "Твой ход" составил почти 600 человек на место

Конкурс за попадание в финал первого всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" составил почти 600 человек на место. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков. Мероприятие пользуется популярностью.

"Проект впервые стартовал в этом году, но стал уже одним из самых массовых конкурсов платформы "Россия — страна возможностей". Конкурс за попадание в финал составил почти 600 человек на место", — сказал он.

В течение трёх дней тысяча учащихся из 76 регионов страны демонстрируют навыки и знания, умения и опыт, чтобы одержать итоговую победу, заметил Сериков.

"Вам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы, которые стоят перед вузами и вами как представителями российской молодёжи", — отмечал ранее Сериков, приветствуя участников.