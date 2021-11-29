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Конкурс за попадание в финал проекта "Твой ход" составил почти 600 человек на место

Как отметил замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков, участникам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы.

29 ноября, 14:17
<p>Открытие финала конкурса "Твой ход". Фото © Пресс-служба конкурса</p>

Открытие финала конкурса "Твой ход". Фото © Пресс-служба конкурса

Конкурс за попадание в финал первого всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" составил почти 600 человек на место. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков. Мероприятие пользуется популярностью.

"Проект впервые стартовал в этом году, но стал уже одним из самых массовых конкурсов платформы "Россия — страна возможностей". Конкурс за попадание в финал составил почти 600 человек на место", — сказал он.

В течение трёх дней тысяча учащихся из 76 регионов страны демонстрируют навыки и знания, умения и опыт, чтобы одержать итоговую победу, заметил Сериков.

В "Сириусе" стартовал финал студенческого конкурса "Твой ход"

В "Сириусе" стартовал финал студенческого конкурса "Твой ход"

"Вам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы, которые стоят перед вузами и вами как представителями российской молодёжи", — отмечал ранее Сериков, приветствуя участников.

Напомним, по итогу конкурса жюри выберет 200 победителей, которые получат премии в размере одного миллиона рублей. Для участия в конкурсе "Твой ход" зарегистрировалось свыше 560 тысяч студентов. При этом организаторы ожидали такое большое количество людей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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