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Свыше 560 тысяч студентов зарегистрировались для участия в конкурсе "Твой ход"

Мероприятие проходит в четыре этапа и завершится 30 ноября, когда будут определены авторы лучших проектов.

27 июня, 18:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Для участия в студенческом конкурсе "Твой ход" зарегистрировалось более 560 тысяч человек. Об этом во время марафона "ЯМолодость" сообщил куратор этапа "1, 2, 3 Го" программной дирекции конкурса "Твой ход" Павел Аванян.

"Конкурс массовый. У нас участвует более 563 тысяч человек. У нас единственное ожидание было — мы ожидали такое большое количество людей", — указал Аванян.

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По словам куратора, участники конкурса должны сформировать индивидуальный план развития, поэтому в настоящее время они проходят различные "диагностические активности". Как отметил замруководителя Росмолодёжи Григорий Гуров, к конкурсу можно в любой момент присоединиться, хотя в таком случае нельзя будет попасть в финал или полуфинал.

"Но у тебя появится возможность завести новые знакомства, присоединиться к тематическим спринтам и поработать в команде", — подчеркнул Гуров.

Конкурс "Твой шаг" состоит из четырёх этапов:

  1. "Самоопределение" — с 8 апреля по 15 июня студенты выбирали из 11 направлений для участия в проекте.
  2. "1, 2, 3, Го" — с 16 июня по 1 августа ребята должны решить, работать над проектом в командном или индивидуальном формате.
  3. "Проектные решения" — с 2 августа по 5 октября участники будут защищать проекты перед заказчиками.
  4. "Определение победителей" — до 30 ноября организаторы назовут авторов лучших проектов.
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Всероссийский конкурс "Твой ход" стартовал 8 апреля. Присоединиться к мероприятиям конкурса могут любые российские студенты, но за главные призы будут соревноваться учащиеся бакалавриата и специалитета невыпускного семестра. Двести молодых людей получат премии в размере 1 миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей дополнительно получат гранты в размере 2,5 миллиона рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

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Конкурс "Твой ход" входит в платформу "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия — страна возможностей" была создана одноимённая автономная некоммерческая организация.

Ранее Лайф писал, что активисты из разных российских регионов накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня, приняли участие в акции Росмолодёжи "Молодость объединяет". Видео и фото с мероприятия были опубликованы в соцсетях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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