Участники проектов платформы "Россия — страна возможностей" смогут бесплатно отправиться в туры по РФ
Программу путешествий создадут совместно с обществом "Знание". В неё войдут интересные встречи, лекции, общение.
Фото © Pixabay
Лучшие участники проектов, входящих в платформу "Россия — страна возможностей", смогут отправиться в бесплатные путешествия по стране. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Мы подготовили [такую возможность] вместе с Ростуризмом, Росмолодёжью и другими нашими коллегами. Участники наших проектов смогут получить этим летом путёвку — это будут и авторские туры, и недельные поездки, и туры выходного дня. Эти туры будут бесплатно предоставлены нашим лучшим участникам", — сказал Комиссаров в ходе старта онлайн-тура "Это Россия", посвящённого Дню молодёжи.
Руководитель организации уточнил, что программа туров будет создана совместно с обществом "Знание", в неё включат интересные встречи, лекции и общение. Возможность отправиться в путешествие получат "и действующие, и будущие участники платформы".
Ранее Лайф писал, что активисты из разных российских регионов накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня, приняли участие в акции Росмолодёжи "Молодость объединяет". Видео и фото с мероприятия были опубликованы в соцсетях.
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