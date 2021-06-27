Участники проектов платформы "Россия — страна возможностей" смогут бесплатно отправиться в туры по РФ

Лучшие участники проектов, входящих в платформу "Россия — страна возможностей", смогут отправиться в бесплатные путешествия по стране. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Мы подготовили [такую возможность] вместе с Ростуризмом, Росмолодёжью и другими нашими коллегами. Участники наших проектов смогут получить этим летом путёвку — это будут и авторские туры, и недельные поездки, и туры выходного дня. Эти туры будут бесплатно предоставлены нашим лучшим участникам", — сказал Комиссаров в ходе старта онлайн-тура "Это Россия", посвящённого Дню молодёжи.

Руководитель организации уточнил, что программа туров будет создана совместно с обществом "Знание", в неё включат интересные встречи, лекции и общение. Возможность отправиться в путешествие получат "и действующие, и будущие участники платформы".