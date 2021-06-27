Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Би-би-си о выдержках из секретных документов, касающихся прохода британского эсминца Defender около Крыма. Своими мыслями она поделилась в телеграм-канале.

По словам Захаровой, британские власти продемонстрировали "очередную провокацию" и этой новостью решили её прикрыть. Официальный представитель МИД РФ поинтересовалась, а нужны ли "русские хакеры", если с их задачей справляются "автобусные остановки".

"На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?" — указала Захарова.