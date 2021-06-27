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"Агенты 007 уже не те": Захарова оценила публикацию секретных документов об эсминце у Крыма, отметив ненужность "русских хакеров"

По словам представителя МИД РФ, британские власти прикрывают свою провокацию у берегов полуострова подобными заметками в прессе.

27 июня, 12:40
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<p>Фото © Getty Images/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY/Handout/Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY/Handout/Anadolu Agency

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Би-би-си о выдержках из секретных документов, касающихся прохода британского эсминца Defender около Крыма. Своими мыслями она поделилась в телеграм-канале.

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По словам Захаровой, британские власти продемонстрировали "очередную провокацию" и этой новостью решили её прикрыть. Официальный представитель МИД РФ поинтересовалась, а нужны ли "русские хакеры", если с их задачей справляются "автобусные остановки".

"На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?" — указала Захарова.

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Напомним, материалы для публикации Би-би-си в редакцию принёс прохожий, который за день до инцидента с эсминцем около Крымского полуострова обнаружил папку с документами возле автобусной остановки на юго-востоке Англии. Владельцем, как сообщается, был высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании. В ведомстве подтвердили факт утечки.

Как уже писал Лайф, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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