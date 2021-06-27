Секретные документы о проходе британского эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке

Выдержки из секретных документов Минобороны Великобритании опубликовала британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си. В частности, там отмечена информация о проходе британского эсминца Defender около берегов Крыма. Данные в редакцию передал прохожий, который за день до инцидента обнаружил папку с документами возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии.

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Владельцем папки, как сообщается, был высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании. В ней находились документы, распечатки электронных писем и компьютерной презентации.

В качестве одной из причин решения о проходе эсминца около Крыма в записях выделяется желание помочь Украине и продемонстрировать отсутствие какого-либо страха в пользовании — с британской точки зрения — украинскими водами. Согласно опубликованной презентации, командование Великобритании анализировало два варианта пути военного судна из украинской Одессы в грузинский Батуми.

Фото © BBC

"Безопасный и профессиональный" вариант опирался на "схему разделения движения" недалеко от побережья Крыма в "признаваемых Великобританией территориальных водах Украины". А второй — вдали от полуострова, который бы позволил избежать конфликта с Россией. Военные подробно рассмотрели несколько вероятных шагов ответных действий Москвы: от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных".