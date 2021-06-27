Секретные документы о проходе британского эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке
Согласно данным из бумаг, командование Великобритании прорабатывало два маршрута пути следования корабля и просчитывало реакцию со стороны России.
Фото © Getty Images / Yulii Zozulia / Ukrinform / Barcroft Media
Выдержки из секретных документов Минобороны Великобритании опубликовала британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си. В частности, там отмечена информация о проходе британского эсминца Defender около берегов Крыма. Данные в редакцию передал прохожий, который за день до инцидента обнаружил папку с документами возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии.
Владельцем папки, как сообщается, был высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании. В ней находились документы, распечатки электронных писем и компьютерной презентации.
В качестве одной из причин решения о проходе эсминца около Крыма в записях выделяется желание помочь Украине и продемонстрировать отсутствие какого-либо страха в пользовании — с британской точки зрения — украинскими водами. Согласно опубликованной презентации, командование Великобритании анализировало два варианта пути военного судна из украинской Одессы в грузинский Батуми.
"Безопасный и профессиональный" вариант опирался на "схему разделения движения" недалеко от побережья Крыма в "признаваемых Великобританией территориальных водах Украины". А второй — вдали от полуострова, который бы позволил избежать конфликта с Россией. Военные подробно рассмотрели несколько вероятных шагов ответных действий Москвы: от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных".
В итоге был выбран первый вариант, поскольку в Министерстве обороны Великобритании опасались, что Москва посчитает иной шаг боязнью Лондона, который таким образом признает воды российскими. В ведомстве признали факт утечки и подчеркнули, что командование "проводит тщательное планирование", учитывая все "потенциальные факторы", которые могут повлиять на конечные решения руководства.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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