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"Мирный проход через воды Украины": Минобороны Британии отреагировало на инцидент со своим эсминцем в Чёрном море

В ведомстве опровергают, что российские военные выполняли предупредительную стрельбу и бомбометание из-за корабля-нарушителя.

23 июня, 13:35
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © Royalnavy.mod.uk

В Минобороны Великобритании заявили, что их военный корабль не нарушал морские границы РФ, а совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Соответствующее заявление пресс-служба ведомства сделала в "Твиттере".

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении.

Военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ после инцидента с эсминцем

Военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ после инцидента с эсминцем

В британском Минобороны считают, что российские военные проводили учения по стрельбе, о чём даже предупреждали иностранных партнёров, однако никаких ударов в районе эсминца Defender, в том числе и предупредительного бомбометания, не совершалось. Вместе с тем министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что корабль передвигался из Одессы в Грузию по международно общепризнанному коридору, который проходит неподалёку от берегов Крыма.

"Как обычно для этого маршрута, корабль вошёл в международно признанный коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 (11:45 мск. — Прим. Лайфа). Как обычно, российские корабли сопровождали его проход, и он был осведомлён об учебных мероприятиях", — сообщил министр.

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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