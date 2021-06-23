В Минобороны Великобритании заявили, что их военный корабль не нарушал морские границы РФ, а совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Соответствующее заявление пресс-служба ведомства сделала в "Твиттере".

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении.

В британском Минобороны считают, что российские военные проводили учения по стрельбе, о чём даже предупреждали иностранных партнёров, однако никаких ударов в районе эсминца Defender, в том числе и предупредительного бомбометания, не совершалось. Вместе с тем министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что корабль передвигался из Одессы в Грузию по международно общепризнанному коридору, который проходит неподалёку от берегов Крыма.

"Как обычно для этого маршрута, корабль вошёл в международно признанный коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 (11:45 мск. — Прим. Лайфа). Как обычно, российские корабли сопровождали его проход, и он был осведомлён об учебных мероприятиях", — сообщил министр.