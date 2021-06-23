Учёные обнаружили симптом ковида, встречающийся только у мужчин

Учёные из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом CoViD-19, пишет Express со ссылкой на исследование.

По мнению авторов исследования, коронавирус способен поражать семенники больного. Такой вывод учёные сделали после проведения опытов на хомяках, которых часто используют для моделирования течения ковида у людей. За неделю экспериментов вирус обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация начала снижаться.

Авторы работы предположили, что у мужчин с лёгким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В будущем они намерены смоделировать состояния, связанные с тяжёлой формой инфекции. В пользу этой гипотезы говорят боли в паховой области у некоторых мужчин с ковидом, а также отчёты врачей о снижении уровня тестостерона у пациентов.

"Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путём", — заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.