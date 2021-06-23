Собянин не стал делать позитивные прогнозы по ситуации с ковидом в Москве
Он отметил, что власти примут все меры, чтобы обеспечить безопасность здоровья горожан и в то же время "дать возможность экономике города работать нормально".
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что давать позитивные прогнозы по ситуации с коронавирусом в Москве пока преждевременно. Об этом он заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"На мой взгляд, ситуация будет сложной, в общем, пока не то чтобы расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится. Мы будем мониторить эту ситуацию и оперативно принимать все необходимые меры, исходя из складывающейся обстановки", — отметил Собянин.
При этом он подчеркнул, что власти будут стараться максимально обеспечить безопасность здоровья горожан и в то же время "максимально дать возможность экономике города работать нормально".
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода.
Комментариев: 0