Собянин не стал делать позитивные прогнозы по ситуации с ковидом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что давать позитивные прогнозы по ситуации с коронавирусом в Москве пока преждевременно. Об этом он заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"На мой взгляд, ситуация будет сложной, в общем, пока не то чтобы расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится. Мы будем мониторить эту ситуацию и оперативно принимать все необходимые меры, исходя из складывающейся обстановки", — отметил Собянин.