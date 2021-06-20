Собянин рассказал, при каком условии в Москве появится "щит" от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что барьер от коронавируса в столице появится при условии вакцинации большого количества жителей города в короткий срок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надёжная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса", — отметил градоначальник, отвечая на вопрос о мерах защиты против мутировавшего индийского штамма коронавируса "дельта".