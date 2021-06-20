Собянин рассказал, при каком условии в Москве появится "щит" от коронавируса
Мэр столицы призвал граждан как можно скорее сделать прививку от ковида, а также соблюдать все санитарные требования.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что барьер от коронавируса в столице появится при условии вакцинации большого количества жителей города в короткий срок. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".
"Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надёжная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса", — отметил градоначальник, отвечая на вопрос о мерах защиты против мутировавшего индийского штамма коронавируса "дельта".
Собянин также подчеркнул, что не менее важно соблюдать санитарные требования в транспорте, точках торговли и общественных местах. По его словам, на сегодняшний день это правило работает не только для пожилых людей, но и для молодёжи, так как в составе болеющих очень много людей до 40 лет, чего никогда не было.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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